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ЦБ может обязать компании с оборотом от 5 млн руб. принимать безналичные платежи

Экономика и бизнес
4 июля, 12:43 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 4, июля. /ТАСС

Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова также отметила, что обороты компаний можно безболезненно снизить до 40 млн руб.

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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июля. /ТАСС/. Банк России намерен стимулировать развитие безналичных платежей, в том числе планируется обязать компании с оборотом от 5 млн руб. принимать безналичную оплату, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе IV международной конференции "Актуальные вопросы развития наличного денежного обращения".

"Мы, посмотрев и мировые тренды, и свою статистику, поняли, что безболезненно можем снизить до 40 млн руб. обороты [компаний], а не доходы, я подчеркиваю, это принципиальная вещь. И в дальнейшем планируем в этом году с комитетом Госдумы по финрынку принять решение о снижении этого порога до 20 млн руб., потом - до 10 млн руб., и потом, возможно, мы придем к тому, что [с оборотом] до 5 млн руб. - все точки должны будут принимать платежные инструменты", - сказала она.

Ранее на конференции Скоробогатова также отметила, что все сотрудники бюджетных организаций перешли на карту "Мир" и теперь ЦБ намерен стимулировать их к тому, чтобы использовать российский платежный инструмент для повседневных расчетов.

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