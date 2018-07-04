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ЦБ будет стимулировать использование бюджетниками карты "Мир" для повседневных расчетов

Экономика и бизнес
4 июля, 11:56 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 4, июля. /ТАСС

Отмечается, что доля карт "Мир" на российском рынке в количественном выражении составляет порядка 14%

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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июля. /ТАСС/. Банк России сообщил о завершении перевода сотрудников бюджетных организаций на карту "Мир" и теперь намерен стимулировать их к тому, чтобы использовать российскую карту для расчетов и платежей. Об этом рассказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе международной конференции "Актуальные вопросы развития наличного денежного обращения".

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Платежные карты "Мир". Досье

"К 1 июля по нашей информации перешли на карту "Мир" <...>. Теперь у нас в этом году основной упор будет сделан на то, чтобы клиенты как можно чаще пользовались нашим инструментом, а не только получали на нее [карту "Мир"] зарплату", - сказала она.

Доля карт "Мир" на российском рынке в количественном выражении составляет порядка 14%. Доля объема операций по ним сейчас составляет 11%, добавила Скоробогатова. Ранее в мае она говорила, что Банк России планирует в 2018 году довести рыночную долю операций по картам "Мир" до 15%.

Поводом для создания платежной карты "Мир" стали санкции, наложенные США на Россию весной 2014 года. Из-за них 21 марта 2014 года две крупнейшие системы платежных карт Visa и MasterCard без уведомления заблокировали операции по картам некоторых российских банков. В декабре 2014 года Visa и MasterCard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015 года).

Чтобы избежать повторения этого сценария, в том же 2014 году было создано акционерное общество "Национальная система платежных карт" (НСПК), перед которым были поставлены две задачи: создание центра для обработки внутрироссийских операций по картам международных платежных систем, а также выпуск и продвижение национальной платежной карты. Начиная с 2015 года, все операции по картам систем Visa и MasterCard проходят через НСПК. Тогда же была разработана и карта "Мир".

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