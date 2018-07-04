Ростуризм создал оперативный штаб из-за приостановления деятельности туроператоров

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Ростуризм создал межведомственный оперативный штаб после приостановления деятельности туроператоров "Натали Турс" и DSBW-Tours.

Штаб создан по поручению главы ведомства Олега Сафонова, говорится в сообщении Ростуризма.

"Созданный рабочий орган во главе с руководителем Ростуризма будет осуществлять мониторинг сложившейся ситуации и вырабатывать направленные на защиту прав и законных интересов решения при участии представителей МИД России, Роспотребнадзора, Росавиации, ассоциации "Турпомощь", а также общественных объединений туроператоров", - отмечается в пресс-релизе.

В Ростуризме также организовали работу горячей линии, по которой клиенты проблемных туроператоров смогут получить консультации. Для этого туристам следует позвонить на номер +7(495)607-71-17 или +7(499)678-12-03.