Эксперты уверены, что в России не повторится кризис 1998 года

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. России не грозит повторение кризиса - макроэкономическая ситуация в РФ выглядит лучше, чем у других развивающихся стран, чьи облигации сейчас дешевеют, считают опрошенные ТАСС аналитики.

Накануне агентство Bloomberg сравнило сегодняшнюю ситуацию на развивающихся рынках с той, что наблюдалась в преддверии кризиса 1997-1998 годов. В частности, главный инвестиционный стратег BofA Майкл Хартнетт отметил в аналитической записке, что рост американской экономики, а также происходящее на долговом рынке развивающихся стран напоминает происходившее 20 лет назад. С начала года индекс Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Government TR, отражающий динамику стоимости облигаций развивающихся стран в локальной валюте, снизился на 5,9%, до 128,3358 пункта.

Российская экономика сейчас в корне отличается от экономики 20-летней давности, поэтому катаклизмов и потрясений в России не будет, говорят экономисты.

Что происходит на рынках развивающихся стран

Снижение стоимости долга развивающихся стран связано с нормализацией политики в этих странах и уровнем долга развивающихся экономик. Сейчас мировые ЦБ ориентируются на повышение ставок, в результате чего растет стоимость заимствований, прежде всего, в долларах. Так, например, ФРС США с конца прошлого года повысила базовую процентную ставку на 0,75 п.п,. до 1,75-2% годовых. Это негативно сказывается на странах с большой долговой нагрузкой, потому что обслуживание долга становится дороже.

В свою очередь, это провоцирует отток капитала с развивающихся рынков, потому что привлечение капитала становится более дорогим, и этот капитал уходит в США и Японию. Ситуация оказывает давление на бюджеты и валюты развивающихся стран и, соответственно, повышает риски инвестирования в эти страны.

"Все это так. Другое дело, что ситуация за 20 лет изменилась, и развивающиеся страны уже изменили и свою денежную политику в плане того, что их валюты сейчас жестко не привязаны к доллару, а они плавающие, поэтому мы видим такое ослабление валют, но это позволяет многим странам снизить риски развития кризиса, сделать ситуацию более управляемой", - сказал главный экономист ФГ БКС Владимир Тихомиров.

"Россия стоит особняком"

Почти 20 лет назад - 17 августа 1998 года - Россия объявила технический дефолт по основным видам государственных долговых обязательств на общую сумму около $72,7 млрд. Одной из главных причин кризиса было падение цен на нефть до $9,1 за баррель. По расчетам Московского банковского союза, потери экономики России от этого кризиса составили $96 млрд. Российский ВВП в 1998 году сократился в три раза до $150 млрд, внешний долг страны превысил $200 млрд. Кроме того, втрое выросла инфляция, а весь кризисный период 1998-1999 годов население страны стало ассоциировать со словом "дефолт".

Сейчас даже в условиях ухудшения обстановки на долговом рынке развивающихся стран Россия оказывается в выигрыше, потому что макроэкономически выглядит лучше стран в своем сегменте - "развивающихся рынков", говорят аналитики. "Россия вообще особняком стоит, потому что долг существенно снизился. Он фактически на треть снизился с пика в середине 2014 года, в том числе из-за санкций, но также из-за санкций и структура долга изменилась, выплаты по внешнему долгу сейчас в два раза меньше, чем они были в 2014 году. Это снимает нагрузку и на рубль, и на бюджет через помощь компаниям возможную", - отметил Тихомиров.

"С другой стороны, у нас рубль сейчас свободно конвертируемая валюта, то есть у нас ушла в прошлое привязка к доллару через корзину, как это было раньше, поэтому рубль на негативные явления реагирует через ослабление, но это позволяет обеспечить стабильность финансовой системы", - считает Тихомиров.

Весь 2017 год курс доллара к рублю оставался стабильным и находился в узком диапазоне от 56 до 60 рублей. В текущем году новые санкции США привели к снижению российской валюты к доллару на 3 рубля к верхней границе прошлогоднего диапазона. Однако коллапса удалось избежать: рубль остается стабильным - с начала апреля доллар то опускается до 61 рубля, то чуть превышает 63 рубля.

Госуправление и бюджет

За прошедшие 20 лет в РФ значительно изменилась не только макроэкономическая ситуация, но и качество госуправления и принимаемых решений, считает главный экономист "Ренессанс Капитала" по России и СНГ Олег Кузьмин.

"Сейчас в России другое качество работы ключевых институтов. Банк России и Минфин - это сейчас институты совсем другого качества и совсем другого уровня, чем они были в 1998 году. Это и работающая бюджетная политика, и гораздо лучше функционирующая система, связанная со ставками, с политикой ЦБ. Мы можем сейчас ставку поднять и видим результат. Тогда эффективность этих механизмов была в разы меньше", - сказал он.

Кроме того, в России сейчас более сбалансированная бюджетная политика, растут международные резервы ЦБ, которые с начала года увеличились на 5,6%, до $456,3 млрд, а ФНБ за июнь вырос на 23%, до 4,84 трлн руб., из-за зачисления накопленных в 2017 году дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета.

"Угрозы дефолта в России я однозначно не вижу. И даже в условиях негативных тенденций на мировых рынках я считаю, что Россия как раз здесь более стабильна просто исходя из тех событий, которые произошли в последние годы. Угрозы какого-то жесткого сценария или углубления кризиса я однозначно не вижу", - сказал Тихомиров.