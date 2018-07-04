В Госдуму внесли законопроект, обязывающий туроператора подтверждать клиентам оплату отеля

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Депутаты фракции "Единая Россия" Андрей Палкин и Иван Белеков внесли в Госдуму законопроект, предлагающий обязать туроператоров предоставлять клиентам подтверждение непосредственной оплаты размещения в гостинице. Информация об этом размещена в среду в думской электронной базе данных.

Как отмечают авторы инициативы, с прошлого года заявления о выходе из "Турпомощи" написали 20 туроператоров, причем основные нарушения связаны с неоплатой проживания в отелях. "Действующее законодательство не предусматривает обязанности для туроператоров подтверждать исполнение обязанности по оплате гостиницы или иного средства размещения перед туристом. Если обязанность по выдаче билета у туроператора имеется, то в ситуации, касающейся оплаты гостиницы, такой обязанности нет", - говорится в пояснительной записке.

В связи с этим в ст. 10 ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" предлагается внести изменения, предусматривающие обязанность операторов предоставлять туристам документы, подтверждающие "непосредственную оплату туроператором гостиницы или иного средства размещения", а в случае оплаты частями - документы, подтверждающие оплату части их стоимости.

Устанавливается, что документы должны быть предоставлены не позднее чем через сутки "с момента передачи туроператору туристом и (или) иным заказчиком денежных средств". За нарушение предлагается установить для туроператора штраф в размере 10% от суммы, переданной в счет оплаты гостиницы, а туристу предоставить право требовать расторжения договора и возврата уплаченной суммы.

По мнению разработчиков законопроекта, действующее положение законодательства, допускающее "свободное толкование с указанием документа о бронировании и ваучере" недостаточно: такие документы могут быть выданы туристу и непосредственно в гостинице. "Стоит отметить, что наличие у клиента ваучера однозначно не свидетельствует об оплате туроператором услуг гостиницы и, соответственно, дает возможность гостинице не заселять туриста. Практика демонстрирует, что вместо того, чтобы получать фондирование от кредитных организаций, туроператоры предпочитают безвозмездно пользоваться деньгами туристов, что в итоге повышает риски нарушения их прав. Таким образом, установление обязанности, предусматривающей выдачу туроператором (агентом) туристу подтверждение оплаты проживания и ответственности за нарушение этой обязанности, будет способствовать прекращению вышеуказанных порочных практик", - уверены депутаты.

Ранее структура крупного туроператора "Натали Турс" - "Панорама Тур" - аннулировала все туры с 4 июля по 30 сентября 2018 года. По данным "Турпомощи", возврата денег по отмененным чартерным программам ожидают более 1000 клиентов туроператора. Кроме того, 3 июля прекратил деятельность другой туроператор - DSBW-Tours.