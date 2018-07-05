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Трамп заявил, что ОПЕК не стремится помочь в снижении цен на бензин

Экономика и бизнес
5 июля, 0:29 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 5, июля. /ТАСС

Президент США призвал снизить цены "прямо сейчас"

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© REUTERS/Kevin Lamarque

ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) недостаточно делает для того, чтобы цены на бензин снизились.

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"Члены ОПЕК должны помнить, что цены на бензин растут, и они мало что делают, чтобы помочь понизить их. Из-за них [ОПЕК] цены повышаются, в то время как США обеспечивают защиту многих из членов [этой организации]. Улица должна быть с двусторонним движением. Снизьте цены прямо сейчас! - написал он в своем Twitter.

Трамп в минувшее воскресенье в интервью телеканалу Fox News высказал мнение, что ОПЕК манипулирует рынками нефти и подчеркнул, что "им лучше прекратить делать это".

Глава Белого дома считает, что странам организации следует увеличить производство нефти на 2 млн баррелей в сутки, в результате чего цены на нефть - а соответственно и на бензин - упадут. В субботу он отметил в своем Twitter, что попросил Саудовскую Аравию больше добывать нефти и получил согласие. Газета The Wall Street Journal сообщила позже, что король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в беседе с Трампом не давал никаких обещаний, а лишь заверил, что Эр-Рияд имеет возможность удовлетворить имеющийся на рынке спрос.

По итогам прошедшего 22 июня заседания члены ОПЕК приняли решение увеличить добычу на 1 млн баррелей в сутки. При этом министр нефти Нигерии заявил, что фактический рост добычи ОПЕК будет меньше и составит 700 тыс. баррелей в сутки.

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