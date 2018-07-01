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Трамп призвал ОПЕК прекратить манипулирование нефтяными рынками

Экономика и бизнес
1 июля, 18:40 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 1, июля. /ТАСС

Президент США считает, что странам организации следует увеличить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки

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НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что ОПЕК манипулирует рынками нефти и настаивает на прекращении данной практики. Он заявил об этом в интервью телеканалу Fox News, которое вышло в эфир в воскресенье.

Трампа спросили, считает ли он, что кто-либо манипулирует нефтяным рынком. "100%, это делает ОПЕК, 100%, и им лучше бы прекратить, поскольку мы защищаем эти страны [входящие в организацию], многие из этих стран, - ответил Трамп. - ОПЕК манипулирует". Президент США также выразил уверенность в том, что странам ОПЕК следует увеличить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки.

В субботу Трамп написал в Twitter, что попросил Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти, возможно, на 2 млн баррелей, и получил согласие. Саудовское агентство печати позже сообщило, что лидеры двух стран обсудили по телефону ситуацию на мировом рынке нефти. О планах увеличения объемов добычи на 2 млн баррелей в сутки в публикации не упоминалось. Газета The Wall Street Journal сообщила позже, что король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в беседе с Трампом не давал никаких обещаний, а лишь заверил, что Эр-Рияд имеет возможность удовлетворить имеющийся на рынке спрос.

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