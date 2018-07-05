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СМИ: импортные пошлины США будут стоить Южной Корее $2,4 млрд

Экономика и бизнес
5 июля, 3:39 UTC+3 ТАСС ТАСС,

Отмечается, что пошлины также могут привести к сокращению в стране почти 16 тыс. рабочих мест

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ТАСС, 5 июля. Пошлины США на импорт стали, стиральных машин и солнечных батарей из Южной Кореи будут стоить этой стране более $2,4 млрд. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap со ссылкой на финансовый доклад правительства страны.

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Новые пошлины США в размере 70% от средних за 2015-2017 годы могут также привести к сокращению почти 16 тыс. рабочих мест. Согласно докладу, индустрия производства стиральных машин потеряет $760 млн и более 8 тыс. 100 рабочих мест, а производители солнечных батарей - $470 млн и около 1,3 тыс. рабочих мест соответственно.

Ранее Южная Корея подала во Всемирную торговую организацию (ВТО) запрос о проведении двусторонних консультаций с США по вопросу о введенных Вашингтоном в январе пошлинах на импорт стиральных машин и элементов солнечных батарей. Президент США Дональд Трамп в конце января ввел на четыре года таможенные пошлины на ввозимые в страну в основном из Азии солнечные панели и стиральные машины. По мнению южнокорейской стороны, этот шаг противоречит нормам ВТО. В апреле власти Южной Кореи заявили о планах приостановки действия льготных тарифов на ввоз в США ряда категорий товаров на сумму в $480 млн в ответ на пошлины на стиральные машины и солнечные батареи.

Новые пошлины США в первую очередь касаются южнокорейских концернов LG Electronics и Samsung Electronics.

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Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
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