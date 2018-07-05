Около 1,2 млрд рублей потратят на реконструкцию ведущих к "Обходу Хабаровска" дорог

ХАБАРОВСК, 5 июля. /ТАСС/. Реконструкция примыкающих к строящейся трассе "Обход Хабаровска" дорог потребует около 1,2 млрд рублей средств из городского бюджета. Об этом журналистам сообщил в четверг вице-мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

"Около 1,2 млрд рублей потребуются для реконструкции наших внутригородских дорог для примыкания к дороге "Обход". Это приличная сумма, очень большая для бюджета города Хабаровска. Всем придется поработать над источником пополнения бюджета, перераспределением по отраслям", - сказал Кравчук по итогам объезда по объектам улично-дорожной инфраструктуры Хабаровска.

Как позднее уточнил журналистам мэр города Александр Соколов, необходимо будет довести несколько объектов до нормативов современной объездной дороги.

"Это пять съездов, пять развязок, связанных с примыканием к городским дорогам. Где-то затраты минимальные, а где-то - очень велики", - сказал Соколов.

Строительство платной автодороги "Обход Хабаровска" началось осенью 2017 года; планируется, что четырехполосная дорога с тремя мостами, 21 путепроводом, пятью развязками разных уровней будет построена за три года - до конца октября 2020 года. Строительство трассы в объезд Хабаровска обойдется более чем в 40 млрд рублей из бюджета края, федерального бюджета и внебюджетных источников. Концессионное соглашение было подписано в декабре 2016 года между правительством Хабаровского края и Региональной концессионной компанией (консорциум "Газпромбанка" и производственной строительной фирмы "ВИС"). Дорога выведет транзитный транспорт за пределы Хабаровска и свяжет федеральные трассы А-370 "Уссури", Р-297 "Амур" и А-375 "Восток". Стоимость проезда по дороге составит 6 рублей за км.