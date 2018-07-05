"Натали Турс" уже выплатила 800 тыс. рублей за несостоявшиеся поездки

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Туроператор "Натали Турс", который из-за долгов перед зарубежными партнерами не смог отправить туристов на отдых, начал выплачивать клиентам компенсации по несостоявшимся поездкам. 4 июля компания выплатила уже 800 тыс. рублей, говорится в сообщении "Натали Турс".

"За вчерашний день на прямые финансовые выплаты по несостоявшимся поездкам было направленно 800 тыс. рублей", - отметили в "Натали Турс".

Планируется, что туристы с авиабилетами на регулярные рейсы в качестве частичной компенсации потерь могут воспользоваться выкупленными авиабилетами и оформленными визами. Также в качестве компенсации туристам предлагается принять гарантийное обязательство по туристическим услугам, которое будет действовать в период с 1 апреля 2019 года по 1 апреля 2020 года.

"По оценке компании, только компенсации в виде переданных авиабилетов покроют до 30% от возможных потерь туристов", - посчитали в "Натали Турс".

Проблемы туроператора

"Натали Турс" - один из крупнейших российских туроператоров, работает с 1992 года и продает путевки туристам в несколько десятков стран.

29 июня компания проинформировала турагентства об отмене чартерных программ в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион. Пострадавшим туристам компания предлагает вернуть деньги.

Президент "Натали Турс" Владимир Воробьев сообщил в своем Facebook, что в связи с финансовыми разногласиями испанский партнер компании W2Meet остановил сотрудничество с туроператором и начал аннулировать заказы. По его словам, это повлияло на решение о приостановке чартеров в Испанию. Воробьев заверил, что туристы, остающиеся на курортах, будут вывезены в течение этой недели.

А 4 июля структура туроператора - "Панорама Тур" - объявила об аннулировании всех туров до 30 сентября 2018 года. По данным представителя транспортного комитета ассоциации "Турпомощь" Дмитрия Горина, более 1 тыс. клиентов туроператора "Натали Турс", 400 из которых должны были вылететь на отдых в минувшие выходные и 700 человек - на текущей неделе, ожидают возврата денежных средств по отмененным чартерным программам.