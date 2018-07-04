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Структура "Натали Турс" аннулирует все туры с 4 июля по 30 сентября

Экономика и бизнес
4 июля, 13:05 дата обновления: 4 июля, 13:52 UTC+3

Компания "Панорама Тур" не может гарантировать обеспечение выполнения обязательств по туристическим поездкам, сообщил туроператор

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Структура туроператора "Натали Турс" - "Панорама Тур" - аннулирует все подтвержденные ранее туры на период с 4 июля по 30 сентября 2018 года, сообщил туроператор.

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"В связи с неблагоприятным развитием ситуации на данный момент с принимающими партнерами вынуждены проинформировать, что компания ООО "Панорама Тур" не может гарантировать обеспечение выполнения обязательств по туристическим поездкам в настоящее время", - говорится в сообщении.

"Все заказы и услуги будут аннулированы на период с 4 июля 2018 года по 30 сентября 2018 года включительно", - заявила компания.

При этом туристы, которые уже получили визу, или которым были выписаны авиабилеты "смогут воспользоваться данными услугами по своему усмотрению в полном объеме", заявил туроператор.

"Информация о порядке выплат компенсаций и различных схемах взаимодействия с агентами по данному вопросу будет предоставлена сегодня в течение дня, после совещания с руководителями крупных сетевых объединений", - пообещала компания.

Операционная деятельность осуществляется в рабочем режиме, заверяет "Натали Турс".

С чего все началось

"Натали Турс" 29 июня разослала турагентствам письмо об отмене с 30 июня чартерных рейсов на фоне низкого спроса программ в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион и предложила вернуть деньги туристам.

При этом сооснователь "Натали Турс" Владимир Воробьев написал на своей странице в Facebook, что в связи с финансовыми разногласиями испанский партнер компании - W2Meet - остановил сотрудничество с "Натали Турс" и приступил к аннулированию заказов. По его словам, это повлияло на решение о приостановке чартеров в Испанию. Воробьев заверил, что туристы, остающиеся на курортах, будут вывезены.

Более 1 тыс. клиентов туроператора "Натали Турс", 400 из которых должны были вылететь на отдых в минувшие выходные и 700 человек на текущей неделе, ожидают возврата денег по отмененным чартерным программам, сообщил ТАСС представитель транспортного комитета ассоциации "Турпомощь" Дмитрий Горин.

Газета "Коммерсантъ" сообщила, что туроператор задолжал своим контрагентам порядка $1 млн. Однако, источник ТАСС на рынке говорит, что долг перед зарубежными партнерами составляет десятки миллионов долларов. Это зарубежные партнеры компании в Испании, ОАЭ, Турции.

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