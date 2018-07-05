Песков: Кремль пока не получил ответа от КНДР по приезду Ким Чен Ын на ВЭФ

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Россия не ждет на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке в сентябре президента США Дональда Трампа, но не исключает участия лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Пока окончательного подтверждения нет", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подтвердилась ли встреча на ВЭФ главы российского государства Владимира Путина с Ким Чен Ыном. Он напомнил, что Москва приглашала лидера КНДР посетить Россию. "Пока еще сторона КНДР не определилась, как только будет ясность, мы об этом объявим", - пообещал представитель Кремля.

При этом он заверил: "Уровень представительства на Восточном экономическом форуме будет весьма высоким". На уточняющий вопрос, будет ли во Владивостоке президент США, Песков заявил: "Трамп нет, Трамп не ожидается во Владивостоке". Кремль и Белый дом ранее объявили, что саммит Путин-Трамп пройдет 16 июля в Хельсинки.

Восточный экономический форум намечен на 11-13 сентября. Ранее Путин пригласил в качестве почетного гостя на ВЭФ президента Республики Корея Мун Чжэ Ина. Также о намерении приехать во Владивосток заявлял премьер-министр Японии Синдзо Абэ.