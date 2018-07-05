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Песков: Кремль пока не получил ответа от КНДР по приезду Ким Чен Ын на ВЭФ

Экономика и бизнес
5 июля, 12:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

При этом пресс-секретарь российского президента пообещал высокий уровень представительства на форуме

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Россия не ждет на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке в сентябре президента США Дональда Трампа, но не исключает участия лидера КНДР Ким Чен Ына.

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"Пока окончательного подтверждения нет", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подтвердилась ли встреча на ВЭФ главы российского государства Владимира Путина с Ким Чен Ыном. Он напомнил, что Москва приглашала лидера КНДР посетить Россию. "Пока еще сторона КНДР не определилась, как только будет ясность, мы об этом объявим", - пообещал представитель Кремля.

При этом он заверил: "Уровень представительства на Восточном экономическом форуме будет весьма высоким". На уточняющий вопрос, будет ли во Владивостоке президент США, Песков заявил: "Трамп нет, Трамп не ожидается во Владивостоке". Кремль и Белый дом ранее объявили, что саммит Путин-Трамп пройдет 16 июля в Хельсинки.

Восточный экономический форум намечен на 11-13 сентября. Ранее Путин пригласил в качестве почетного гостя на ВЭФ президента Республики Корея Мун Чжэ Ина. Также о намерении приехать во Владивосток заявлял премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

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Темы
ВЭФ-2018 Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
Персоны
Мун Чжэ Ин Ким Чен Ын Абэ, Синдзо Трамп, Дональд Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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