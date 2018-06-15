КНДР выпустит фильм о поездке Ким Чен Ира по Дальнему Востоку России

ТАСС, 15 июня. Центральное телевидение КНДР планирует создать фильм о поездке в 2002 году по городам российского Дальнего Востока прежнего лидера страны Ким Чен Ира, отца нынешнего руководителя КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщило в пятницу на своей официальной странице в Facebook посольство России в республике.

По данным посольства, группа сотрудников международного отдела ЦК Трудовой партии Кореи, возглавляемая заведующим сектором СНГ Ан Хён Мином, и два журналиста Гостелерадио КНДР вылетели во Владивосток. Они побывают в местах, связанных с поездкой Ким Чен Ира по российскому Дальнему Востоку в 2002 году, и снимут об этом документальный фильм.

Выход фильма в эфир будет приурочен к 70-летней годовщине установления дипотношений между Москвой и Пхеньяном в начале октября 2018 года, отмечает посольство России. В международном аэропорту Пхеньяна корейских коллег провожал советник-посланник российского посольства.

Первый официальный визит Ким Чен Ира в Россию состоялся в 2001 году, 26 июля - 18 августа он проехал по железной дороге от Владивостока до Москвы и Санкт-Петербурга. Его поезд останавливался в Новосибирске, Омске, Хабаровске и других городах. Итогом его переговоров с президентом Владимиром Путиным стало подписание Московской декларации, в которой стороны подтвердили намерение содействовать сохранению глобальной стабильности, укреплять двусторонние отношения, прежде всего в торгово-экономической сфере.

Второй раз Ким Чен Ир посетил Россию в августе 2002 года - это была четырехдневная ознакомительная поездка по Дальнему Востоку с целью изучения экономической политики региона. Поездка проходила по маршруту Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск - Владивосток. Во Владивостоке Ким Чен Ир встретился с Путиным.