Песков: возможность встречи Путина и Ким Чен Ына не обсуждается

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Возможность встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына не обсуждается. Об этом заявил журналистам пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока никакого российско-северокорейского саммита на повестке дня нет, таких планов у президента России нет. Такой саммит в настоящий момент не обсуждается", - сказал он.

Ким Чен Ын посетил с визитом в Китай с 25 по 28 марта. В ходе поездки состоялись переговоры лидера КНДР с китайским председателем Си Цзиньпином. Как отметил глава КНР, этот визит крайне важен и свидетельствует о большом значении, которое Пхеньян уделяет развитию отношений с Китаем. Поездка в КНР стала для Ким Чен Ына первым зарубежным визитом после того, как он фактически возглавил республику после смерти своего отца Ким Чен Ира в 2011 году.

Лидера КНДР в поездке сопровождала его супруга Ли Соль Чжу.

МИД РФ позднее заявило, что Москва расценивает визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекин как важный шаг в закреплении позитивных тенденций в ситуации на Корейском полуострове. В министерстве подтвердили готовность Москвы продолжить тесное сотрудничество с китайскими партнерами, "прилагать активные усилия по содействию комплексному урегулированию проблем субрегиона исключительно мирными политико-дипломатическими средствами через прямой диалог между всеми вовлеченными сторонами".