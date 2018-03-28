МИД РФ: визит Ким Чен Ына в Пекин важен для урегулирования ситуации вокруг КНДР

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Москва расценивает визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекин как важный шаг в закреплении позитивных тенденций в ситуации на Корейском полуострове. Об этом заявили в среду в российском дипведомстве.

"Приветствуем состоявшуюся в Пекине встречу руководителей КНР и КНДР, - подчеркнули в МИД РФ. - Расцениваем прошедшие переговоры как важный шаг в закреплении позитивных тенденций, обозначившихся в последнее время в развитии ситуации на Корейском полуострове и вокруг него".

В министерстве подтвердили готовность Москвы продолжить тесное сотрудничество с китайскими партнерами, "прилагать активные усилия по содействию комплексному урегулированию проблем субрегиона исключительно мирными политико-дипломатическими средствами через прямой диалог между всеми вовлеченными сторонами". Визит Ким Чен Ына в Пекин проходил с 25 по 28 марта. В ходе поездки состоялись переговоры лидера КНДР с китайским председателем Си Цзиньпином. Как отметил глава КНР, этот визит крайне важен и свидетельствует о большом значении, которое Пхеньян уделяет развитию отношений с Китаем. Поездка в КНР стала для Ким Чен Ына первым зарубежным визитом после того, как он фактически возглавил республику после смерти своего отца Ким Чен Ира в 2011 году. Лидера КНДР в поездке сопровождала его супруга Ли Соль Чжу.