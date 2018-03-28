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Пекин заранее уведомил Сеул о визите в Китай лидера КНДР

Международная панорама
28 марта, 6:20 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 28, марта. /ТАСС

Представитель администрации президента Южной Кореи также сообщил, что член Политбюро КНР посетит Сеул, чтобы проинформировать о результатах переговоров между председателем Китая и лидером КНДР

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СЕУЛ, 28 марта. /ТАСС/. Власти Китая заранее предупредили Южную Корею о визите в Пекин лидера КНДР Ким Чен Ына, прошедшего с 25 по 28 марта. Об этом сообщил в среду на брифинге для журналистов официальный представитель администрации президента Республики Корея.

"Мы заранее получили от Китая сообщение о том, что Ким Чен Ын посетит Пекин с визитом", - отметил он. В то же время чиновник затруднился сказать, когда именно КНР направила Сеулу соответствующее уведомление.

Он также сообщил, что член Политбюро КНР Ян Цзечи посетит в четверг Сеул, чтобы проинформировать власти Южной Кореи о результатах переговоров между председателем Китая Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пекине.

В ходе поездки в Южную Корею Ян Цзечи встретится с начальником Управления национальной безопасности при президенте Чон Ый Ёном. Представитель КНР также нанесет визит президенту страны Мун Чжэ Ину.

Переговоры Ким Чен Ына и Си Цзиньпина состоялись в Доме народных собраний. Как отметил Си Цзиньпин, этот визит крайне важен и свидетельствует о большом значении, которое Пхеньян уделяет развитию отношений с Китаем. Поездка в КНР стала для Ким Чен Ына первым зарубежным визитом после того, как он фактически возглавил республику после смерти своего отца Ким Чен Ира в 2011 году.

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Ким Чен Ын Ким Чен Ир Мун Чжэ Ин Си Цзиньпин
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