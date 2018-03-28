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Китай обещает проинформировать об итогах визита лидера КНДР все заинтересованные стороны

Международная панорама
28 марта, 11:33 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 28, марта. /ТАСС

Таким образом официальный представитель МИД КНР Лу Кан ответил на вопрос, будет ли Пекин сообщать Москве о результатах состоявшихся переговорах

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ПЕКИН, 28 марта. /ТАСС/. Правительство Китая проинформирует об итогах визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекин всех, для кого данная информация является релевантной. Об этом заявил в среду на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

"Мы проинформируем все соответствующие стороны", - заявил дипломат, отвечая на вопрос корреспондента о том, планирует ли Китай сообщить российской стороне об итогах состоявшегося визита.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что "китайское правительство связалось с Белым домом во вторник, чтобы ввести США в курс дела о визите Ким Чен Ына в Пекин".

Кроме того, в администрации президента Республики Корея также отметили, что в Сеуле "заранее получили от Китая сообщение о визите Ким Чен Ына", однако затруднились сказать, когда именно КНР направила Сеулу соответствующее уведомление.

Состоявшаяся в период с 25 по 28 марта поездка в КНР стала для Ким Чен Ына первым зарубежным визитом после того, как он фактически возглавил республику после смерти своего отца Ким Чен Ира в 2011 году.

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