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Ким Чен Ын почтил память отца в мавзолее в Пхеньяне

Общество
16 февраля, 6:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, февраля. /ТАСС

Лидера КНДР сопровождали заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Цой Рён Хэ и заместитель главы ЦК по международным делам Ри Су Ён

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ТАСС, 16 февраля. Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Кымсусанский мемориальный комплекс в Пхеньяне, где почтил память своего отца Ким Чен Ира. Об этом сообщает в пятницу агентство ЦТАК.

"Ким Чен Ын вошел в зал бессмертия, где покоится тело Ким Чен Ира, воздав ему дань памяти и совершив глубокий поклон", - отмечает ЦТАК. Сегодня в КНДР отмечается День сияющей звезды - так аллегорически называют день рождения бывшего лидера страны.

Ким Чен Ына сопровождали заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Цой Рён Хэ и заместитель главы ЦК по международным делам Ри Су Ён. Центральное телевидение КНДР распространило несколько фотографий визита в мемориальный комплекс. На них также заметен бывший начальник Главного политуправления Корейской народной армии Хван Бён Со.

Ранее южнокорейская разведка сообщала, что он был смещен с этого поста и направлен на так называемое перевоспитание. Как правило, это означает принудительную работу на каком-либо предприятии или в колхозе.

Центральная газета КНДР "Нодон синмун" опубликовала в пятницу статью, посвященную знаменательной дате. Издание прославляет достижения бывшего лидера страны. "Великая победа нашей республики в деле создания государственных ядерных сил является частью достижений Ким Чен Ира", - подчеркивает газета.

КНДР активно начала развивать свою ядерную программу при Ким Чен Ире, осуществив первый атомный тест в 2006 году. С тех пор в стране было проведено еще пять ядерных испытаний.

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