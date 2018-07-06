Трамп подтвердил, что пошлины на китайские товары вступят в силу в ночь на пятницу

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в четверг подтвердил, что пошлины в размере $34 млрд на китайские товары вступят в силу в ночь на пятницу (7:00 утра пятницы мск). Он рассказал об этом журналистам на борту президентского самолета на пути в штат Монтана, где он выступит перед своими сторонниками. Слова политика приводит пресс-пул Белого дома.

"$34 [млрд], и затем будут еще $16 [млрд] через две недели, и затем, как вы знаете, у нас есть [пошлины на] $200 млрд, которые находятся на рассмотрении, и затем после $200 млрд у нас есть $300 млрд на рассмотрении. <...> Таким образом, мы имеем $50 [млрд] плюс $200 [млрд], плюс почти $300 [млрд]", - отметил Трамп, добавив, что эти пошлины "касаются только Китая".

Глава Белого дома 15 июня объявил, что в связи с "кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий" и "несправедливой" торговой практикой Пекина Вашингтон введет 25%-ные пошлины в отношении китайских товаров на сумму $50 млрд.

В ответ власти КНР проинформировали Вашингтон, что ответят на эти действия адекватными мерами - 6 июля американские товары на ту же сумму аналогичным образом будут обложены пошлинами по повышенной ставке.