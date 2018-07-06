У "Натали Турс" не хватает средств расплатиться с клиентами

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Туроператор "Натали Турс" аннулировал около 10 тысяч туров общей стоимостью около $15 млн. Такие цифры на заседании наблюдательного совета "Турпомощи" привел глава турфирмы Владимир Воробьев, говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Точное количество проданных и аннулированных туров Воробьев не обозначил, но назвал предварительную цифру - до 10 тысяч, а их общая стоимость порядка $15 млн", - отмечается в публикации.

При этом, по словам Воробьева, компания не будет останавливать деятельность и использовать для выплаты компенсаций фингарантии, в частности - 150,5 млн руб. в трех страховых компаниях, а также средства фонда персональной ответственности - 5,9 млн руб.

По курсу ЦБ РФ на 6 июля, $15 млн соответствует примерно 948,9 млн руб. Таким образом, эта сумма существенно превышает имеющиеся у компании фингарантии.

Вместо этого туроператор предложил агентам и туристам перенести время оказания туристических услуг на период с 1 апреля 2019 года по 1 апреля 2020 года. При этом если турист отказывается от такой схемы, возмещение ему будет выплачиваться в порядке общей очереди, однако сроки возврата денег в "Натали Турс" не обозначили, пишет РСТ.

Есть еще вариант, предполагающий, что стоимость аннулированного тура возместит клиенту само турагентство. В этом случае гарантийное обязательство возникает между туроператором и агентом в качестве депозита на выплаченную сумму. Агентство сможет его использовать для оплаты новых заявок начиная с 1 октября 2018 года - с этой даты "Натали Турс" планирует возобновить продажи туров.