Медведев освободил от должности замглавы Минэнерго

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым освободил от должности заместителя министра энергетики РФ Кирилла Молодцова. Соответствующий документ от 5 июля опубликован на официальном портале правовой информации.

"Освободить Молодцова Кирилла Валентиновича от должности заместителя министра энергетики Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.

Накануне в Минэнерго ТАСС подтверждали, что Молодцов в пятницу покинет ведомство.

Сам Молодцов сказал агентству, что очень горд за свою работу и рассказал, что у него большие планы на будущее. Одним из своих достижений в должности замминистра Молодцов назвал закон о газификации, выразив надежду, что этот документ будет полезен для отрасли.

Ранее Молодцов курировал в Минэнерго вопросы нефтегазовой отрасли. Позднее большая часть его функционала перешла к замминистру Павлу Сорокину.