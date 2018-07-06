Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 63.26
€ 73.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев освободил от должности замглавы Минэнерго

Экономика и бизнес
6 июля, 12:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Перестановки связаны с переходом Кирилла Молодцова на другую работу

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым освободил от должности заместителя министра энергетики РФ Кирилла Молодцова. Соответствующий документ от 5 июля опубликован на официальном портале правовой информации.

"Освободить Молодцова Кирилла Валентиновича от должности заместителя министра энергетики Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.

Накануне в Минэнерго ТАСС подтверждали, что Молодцов в пятницу покинет ведомство.

Сам Молодцов сказал агентству, что очень горд за свою работу и рассказал, что у него большие планы на будущее. Одним из своих достижений в должности замминистра Молодцов назвал закон о газификации, выразив надежду, что этот документ будет полезен для отрасли.

Ранее Молодцов курировал в Минэнерго вопросы нефтегазовой отрасли. Позднее большая часть его функционала перешла к замминистру Павлу Сорокину.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трое украинских военнослужащих погибли, еще девять ранены в ходе учений
2
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
3
Amnesty International осудила казнь семи руководителей секты "Аум Синрикё"
4
Китай ввел пошлины на 800 товаров из США на $34 млрд
5
СМИ: в Японии казнили основателя секты "Аум Синрикё"
6
В Японии казнили семь лидеров секты "Аум Синрикё"
7
СМИ: в Таиланде погиб водолаз, спасавший людей из пещеры
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!