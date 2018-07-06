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Сбербанк готов обслуживать спецсчета застройщиков за 5 тыс. рублей

Экономика и бизнес
6 июля, 22:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Об этом представитель кредитной организации сообщил в ходе совещания с участием главы Минстроя Владимира Якушева

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Глава Минстроя Владимир Якушев обсудил с представителями Сбербанка вопросы банковского сопровождения деятельности застройщиков и ведения счетов эскроу, связанные с недавними изменениями законодательства о долевом строительстве. Об этом говорится в сообщении Минстроя по итогам совещания.

"В рамках совещания стороны также обсудили вопрос стоимости банковского сопровождения для застройщиков. По словам представителей банка, стоимость обслуживания одного расчетного счета застройщика может составит порядка 5 тыс. рублей в месяц", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин в среду подписал закон, предусматривающий создание новой системы финансирования жилищного строительства, который должен усилить защиту прав дольщиков, сообщалось ранее. Среди прочих мер, закон предусматривает, что с 1 июля 2018 года банковское сопровождение становится обязательным по всем строительным проектам, где привлечены средства дольщиков.

Застройщики должны открыть специальные счета в уполномоченных правительством банках до 30 сентября 2018 года. Отдельный счет открывается на каждое разрешение на строительство. В случае отсутствия таким счетов к указанному сроку, застройщики лишатся права привлекать средства участников долевого строительства, следует из норм законодательства.

"Глава Минстроя России поддержал предложение Сбербанка о совместном пилотировании банковских продуктов с участием застройщиков, работающих в рамках законодательства о долевом строительстве", - также отмечено в сообщении министерства.

Минстрой отмечает, что банком накоплен значительный опыт в структурировании и экспертизе проектов жилищного строительства, профинансированы более 500 застройщиков, в том числе с использованием инструмента эскроу. В настоящее время банком уже запущен пилотные проекты по кредитованию застройщиков с применением счетов эскроу в четырех регионах: Пермском крае, Республике Татарстан, Тюменской области, Алтайском крае, также отмечает министерство.

Банковское сопровождение

Введение банковского сопровождения застройщиков не скажется на стоимости строительства, говорится в сообщении кредитной организации. "При тесном взаимодействии с Министерством строительства Российской Федерации и регулятором мы создали новый максимально доступный продукт для клиентов-застройщиков. При его разработке мы стремились к тому, чтобы стоимость строительства не увеличивалась, а оставалась сопоставимой той, что была до изменения законодательства", - приводятся в сообщении слова директора дивизиона "Кредитные продукты и процессы" Сбербанка Сергея Бессонова.

Стоимость сопровождения девелоперского проекта стоимостью 300 млн рублей составит менее 0,05% от бюджета строительства, отмечает представитель банка.

Банковское сопровождение счета застройщика в рамках законодательства о долевом строительстве - это контроль кредитной организацией целевого расходования средств дольщиков, с учетом ограничений по размеру авансов (не более 30% проектной стоимости) и административных расходов (не более 10-20% проектной стоимости в зависимости от вида раскрытия консолидированной отчетности застройщиком), отмечает банк.

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