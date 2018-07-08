Минфин Франции: Вашингтон добивается экономического раскола межу Парижем и Берлином

ПАРИЖ, 8 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены с помощью тех шагов, которые они принимают в коммерческой сфере, добиваться раскола между Парижем и Берлином по вопросам международной торговли. Такое мнение выразил в воскресенье министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, выступая в городе Экс-ан-Прованс (юг страны) на коллоквиуме "Преобразование мира".

Частичные высказывания министра приводятся на его странице в Twitter, а также в сообщении агентства AFP из Экс-ан-Прованса.

"Совершенно очевидно, что коммерческая война уже началась <...> Нам, европейцам, как никогда теперь необходимо выступать единым фронтом и защищать свои интересы <...> Потому что США преследуют цель добиться раскола среди европейцев. Они хотят, чтобы между Францией и Германией возникли разногласия по коммерческим проблемам", - приводит слова минэкономики Франции агентство AFP.

В конце марта США ввели пошлины на импорт стали и алюминия - 25% и 10% соответственно. При этом Дональд Трамп выступил и с угрозами ввести 20% пошлины на автомашины, ввозимые из стран Евросоюза. Канцлер Германии Ангела Меркель в одностороннем порядке заявила в четверг, что она "готова" обсудить с США вопрос о пошлинах на автомобили. Тем самым она, по сути, указала на возможность проведения ее страной обсуждений с США возникшей коммерческой проблемы в обход Европейской комиссии.

Сильные контрмеры

"Если в ближайшее время будет введено увеличение пошлин на продукцию других секторов экономики, наша реакция на это должна быть единой и сильной, с тем, чтобы продемонстрировать, что Европа также располагает суверенной экономической мощью", - подчеркнул в этой связи Ле Мэр, сообщает AFP. "Если нас атакуют, мы отреагируем на это коллективно и самым решительным образом", - предупредил он.

"Мы не можем смириться с тем, что между союзниками, между американским народом и народом Европы объявлена коммерческая война", - добавил он. Ле Мэр также выразил уверенность, разместив эту цитату в Twitter, что "в ближайшие месяцы на общеевропейском уровне удастся добиться справедливого налогообложения фирм-гигантов интернета".

Министр отметил недопустимость того, чтобы европейские компании платили налоги на 14 процентных пунктов больше, чем гиганты интернета. Остановившись на ситуации в Евросоюзе, он отметил в Twitter, что "зона евро в настоящее время является слишком нестабильной". "Невозможно создать действительно единую валютную зону, когда 19 входящих в нее стран проводят различный экономический курс. Нам необходим бюджет зоны евро, как об этом уже напомнила здесь на днях глава Международного валютного фонда Кристин Лагард", - отметил Ле Мэр.