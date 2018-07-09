Козак: новый "Специнвестконтракт 2.0" будет подготовлен к осени 2018 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Новый формат механизма поддержки частных инвестиций "Специнвестконтракт 2.0" (СПИК 2.0) будет готов с точки зрения нормативно-правовых актов к осени 2018 года. Об этом сказал вице-премьер Дмитрий Козак на форуме - выставке ИННОПРОМ-2018.

"На прошедшей неделе мы в правительстве завершили работу по совершенствованию института специальных инвестиционных контрактов. К осени так называемый СПИК 2.0 будет оформлен в виде соответствующих нормативно-правовых актов и будет нацелен на создание новых технологий", - сообщил он.

Ранее правительство РФ согласовало основные параметры действия новой версии специальных инвестиционных контрактов. Как сообщал ТАСС источник, участвовавший в соответствующем правительственном совещании, "Специнвестконтракт 2.0" сможет быть заключен с производителем при условии, что компания будет выпускать в РФ эксклюзивную для рынка продукцию.

Механизм специнвестконтрактов действует в России с 2015 года. Отечественные или иностранные компании, а также индивидуальные предприниматели могут заключить СПИК с уполномоченным исполнительным органом власти (Минпромторгом, региональным правительством). В обмен на обязательство инвестировать в определенный промышленный проект они, в частности, могут получить налоговые преференции в виде полного освобождения от налога на имущество или снижения ставки налога на прибыль до 0% (по умолчанию она составляет 20%), а также получить гарантию неповышения налоговой нагрузки на период контракта. Оператором СПИК является Фонд развития промышленности.

Однако правительство решило "перезагрузить" инвестиционный цикл в России за счет расширения числа отраслей, где применяются СПИК. Как сообщала газета "Ведомости", Минфин и Минэкономразвития согласовали вариант, согласно которому государство должно выдавать субсидии в размере до 50% капитальных затрат инвесторов по СПИК. Также ведомства сходятся в том, что инвесторам необходимо предоставлять преференции, если они производят не имеющую аналогов в России продукцию или если их товары пойдут на экспорт и принесут не менее 15% выручки.