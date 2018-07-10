Пресс-конференция об итогах нулевого чтения законопроекта о пенсионной системе. Трансляция

ТАСС

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная итогам нулевого чтения проекта Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий".

Секретарь Общественной палаты (ОП) Валерий Фадеев, его заместитель Лидия Михеева, председатель комиссии ОП по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок, заместитель председателя комиссии ОП по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко рассказывают об итогах общественного обсуждения на федеральном и региональном уровнях, списке вопросов к правительству по пунктам федерального закона, вызвавшим критику со стороны общественности, альтернативных предложениях способов повышения размеров пенсий.

Обсуждению законопроекта предшествовали мероприятия в Общественной палате РФ с целью активного вовлечения общественности в диалог о повышении пенсионного возраста. Резолюция по итогам нулевого чтения будет направлена в Госдуму до 19 июля.