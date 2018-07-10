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ВЭБ: повышение НДС может разогнать инфляцию на 0,7-0,8 п.п. в 2019 году

Экономика и бизнес
10 июля, 12:26 дата обновления: 10 июля, 13:02 UTC+3

Ранее Минфин сообщил, что повышение НДС спровоцирует рост инфляции на 1,3 п.п. в следующем году

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) в России может разогнать инфляцию в 2019 году на 0,7-0,8 процентных пункта (п.п.), сказал ТАСС заместитель председателя Внешэкономбанка и главный экономист ВЭБ Андрей Клепач.

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"Думаю, меньше - на 0,7-0,8 процентных пункта", - сказал он в кулуарах выставки ИННОПРОМ-2018 в ответ на просьбу прокомментировать оценку Минфина, согласно которой повышение НДС спровоцирует рост инфляции на 1,3 п.п. в следующем году.

РФ планирует повысить НДС до 20% с 18% с 2019 года. Соответствующий законопроект уже принят Госдумой в первом чтении.

В середине июня после решения правительства о повышении НДС Банк России повысил прогноз инфляции и сообщил, что влияние планируемых налоговых изменения ускорит рост потребительских цен примерно на 1 п.п., причем частично эффект может реализоваться уже в текущем году. Банк России прогнозирует годовую инфляцию 3,5-4% в конце 2018 года и ее повышение до 4-4,5% в 2019 году.

В июне в ожидании налогового нововведения и после сообщений о стабилизации роста цен на бензин инфляционные ожидания в РФ подскочили до максимума с прошлой осени.

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