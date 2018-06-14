Как в России предлагали изменить НДС. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 июня 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал о планах по повышению ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в России с 18 до 20%. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, как в России предлагали менять НДС после того, как его ставку установили на уровне 18% с 2004 года.

Активная дискуссия об изменении базовой ставки НДС в 18% или вообще отмене налога велась в 2007-2008 годах накануне мирового финансового кризиса. Например, в феврале 2008 года на Красноярском экономическом форуме первый вице-премьер Дмитрий Медведев, кандидат в президенты РФ, предложил проанализировать возможность замену НДС на налог с продаж. 15 апреля 2009 года на Всероссийском форуме промышленников и предпринимателей вице-премьер Аркадий Дворкович заявлял, что НДС нужно заменить на налог с продаж со ставкой не выше 10%. В итоге решений о замене НДС налогом на прибыль или его уменьшении принято не было.

13 сентября 2014 года первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в программе "Вести в субботу" сообщил, что в правительстве шла "очень жесткая дискуссия" об изменении налогов, в том числе НДС, однако были "приняты решения пока эти налоги не менять".

В марте 2017 года впервые идею по повышению НДС высказал министр финансов РФ Антон Силуанов. По его предложению, озвученную на Неделе российского бизнеса в Москве, ставку предлагалось повысить до 22% с 2019 года, снизив при этом прямые налоги (в том числе страховые сборы). По данным СМИ, в Минэкономразвития тогда же предлагали повышение только до 21%.

В мае 2018 года, после назначения нового правительства, СМИ сообщали, что правительство обсуждает повышение НДС до 20%. Против этого варианта 31 мая в ходе "Примаковских чтений" в Москве высказался глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.