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ОП РФ поддержит пенсионную реформу, если она будет содействовать выполнению майского указа

Экономика и бизнес
10 июля, 13:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Глава Общественной палаты Валерий Фадеев сообщил, что общественники подготовили 27 вопросов по пенсионной реформе

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ поддержит пенсионную реформу, в случае если ее выполнение будет содействовать выполнению майского указа президента РФ Владимира Путина. Это подтвердил глава ОП Валерий Фадеев во вторник на пресс-конференции в ТАСС.

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"Пенсионная реформа, как и другие действия исполнительной власти, в первую очередь должны способствовать достижению тех целей, которые есть в майском указе президента. Если нам удастся так скорректировать предлагаемый законопроект, что цели будут достигаться, мы, несомненно, его поддержим", - сказал Фадеев.

Он добавил, что ОП примет активное участие в совершенствовании законопроекта об изменении пенсионной системы. "ОП предложит точку зрения гражданского общества, которая должна быть услышана властью", - отметил Фадеев.

По его словам, общественники подготовили 27 вопросов по пенсионной реформе. "Мы оформим эти 27 вопросов в виде неформального документа или моего письма и отправим в профильные министерства и Госдуму", - сказал секретарь ОП РФ. По его словам, работа по обсуждению законопроекта будет продолжена до второго чтения в Госдуме.

"Законопроект [по пенсионной реформе] - это сложнейший законопроект, это сложнейшая реформа начиная с 1990-х годов. И надо так к этому относиться", - подчеркнул он.

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Майский указ — 2018 Пенсионная реформа
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