Васильев доложил Путину о планах создания Нахимовского училища и судоремонтного завода

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин оценил планы Дагестана по строительству судоремонтного завода и нахимовского училища. Об этих проектах главе государства доложил временно исполняющий обязанности главы республики Владимир Васильев.

Врио руководителя Дагестана рассказал о планах разместить в Каспийске судоремонтный завод. "Там есть завод "Дагдизель", которому мы тоже помогаем и военные помогают: оборонпром, промышленность... Просьба есть какая: посмотреть на возможность строительства там судоремонтного завода - прямо там, рядом. Это бы дало нам рабочие места, безусловно", - сказал Васильев. Он отметил, что в Каспийске на данный момент "ведется большая работа" по размещению нового основного пункта базирования Каспийской флотилии. "Мы встречаемся с военными, сейчас выделяется земля, размещение - все понятно. И они выделили средства для размещения штаба, то есть эти вопросы решены", - заверил врио главы региона.

Васильев подчеркнул, что рядом с этими объектами может вскоре появиться нахимовское училище. "Уже в 2019 году могут первые наборы быть в нахимовское училище: на Каспии будет нахимовское училище - это мечта, конечно, дагестанцев, и это было бы очень хорошо. Поэтому получается как: база, ремонтный завод и нахимовское училище", - сказал врио руководителя Дагестана. Он показал Путину изображения некоторых объектов, в том числе бассейна и спортивного дворца.

"Там хороший проект... Объекты хорошие", - оценил президент. "Причем мы договорились, что будет весь город этим [спортивными объектами] пользоваться", - заметил Васильев.

При этом он попросил поддержки Путина в решении проблемы инфраструктуры Каспийска. "У нас сегодня, к сожалению, в Каспийске по часам подается вода, не решены вопросы водоотведения, нагрузка на электросети, поэтому это будет накладываться", - сказал врио главы Дагестана, признавшись, что для решения проблемы не хватит только республиканского бюджета.

Ранее Минобороны РФ обещало, что новый основной пункт базирования Каспийской флотилии в городе Каспийск сможет принять первые боевые корабли до конца 2018 года. В настоящее время флотилия базируется в порту Астрахани. О том, что основным пунктом базирования Каспийской флотилии станет расположенный в Дагестане город Каспийск, заявил ранее министр обороны Сергей Шойгу. К концу 2018 года в морском порту Каспийской флотилии будет полностью оборудована береговая инфраструктура, построено административное здание, КПП, причальный фронт и два плавучих причала. Порт станет удобной стоянкой для растущего числа боевых кораблей, сообщили в ведомстве.