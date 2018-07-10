В ГД заявили, что пересмотр коэффициентов риска по потребкредитам приведет к росту ставок

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Решение Банка России пересмотреть коэффициенты риска по потребительским кредитам приведет к повышению процентных ставок по таким займам. Банки также начнут жестче оценивать потенциальных заемщиков. Такое мнение высказал ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков.

"Банки будут более жестко оценивать своих заемщиков, проценты будут выше. Это будет сдерживать потребительское кредитование", - сказал Аксаков.

Во вторник пресс-служба Банка России сообщила, что регулятор планирует пересмотреть шкалу коэффициентов риска по потребкредитам в зависимости от значений полной стоимости кредита: максимальный коэффициент вырастет до 200% со 140%. Требования будут распространяться на банки с универсальной и базовой лицензией в отношении кредитов на потребительские цели, выданных после 1 сентября 2018 года.