Эксперты считают, что ИННОПРОМ может стать российским аналогом выставки в Ганновере

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Первые дни международной промышленной выставки ИННОПРОМ, которая в понедельник открылась в Екатеринбурге, запомнились ее участникам насыщенной деловой программой, масштабной экспозицией южнокорейских компаний, а также успешными переговорами и соглашениями. По их мнению, на ИННОПРОМе чувствуется "энергетика промышленности", и у форума есть потенциал стать российским аналогом одной из крупнейших промышленных выставок в Ганновере.
"По предварительным данным, на конец второго дня работы выставки "Иннопром" побил рекорд по динамике выдачи бейджей и существенно увеличил долю профессиональной аудитории, несмотря на введение в 2018 году платного билета. При этом хотелось бы отметить существенную разницу по качеству прибывающей на выставку аудитории. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года, доля профессиональных участников - экспонентов, делегатов, превысила 76% от общего числа... Мы ожидаем, что основной приток посетителей придется на завтра и послезавтра, когда попасть на выставку можно бесплатно", - сообщили ТАСС в пресс-службе ИННОПРОМа.
В этом году восемь стран представили свои национальные экспозиции, самая многочисленная и разнообразная у страны-партнера ИННОПРОМ-2018 - Республики Корея. Здесь можно найти промышленные дроны, защитные шлемы, оборудование для переработки зерна, алмазные инструменты, мебель ручной работы, стулья, больничные и спортивные протекторы, инновационную косметику.
Представитель корейской компании Sac, производящей сталеплавильное оборудование, Мин Ву Сонг сказал ТАСС, что на выставке чувствуется "энергетика промышленности". "Много людей, много компаний российских, китайских, корейских, японских, и все пытаются найти своего глобального партнера. Приятно было встретить здесь уже существующих наших партнеров - Челябинскую область, мы с ними вышли на новую фазу переговоров, а также нашли здесь еще десять потенциальных клиентов", - рассказал он.
По мнению менеджера копании из Харбина (Китай) по производству подшипников Динга Джинпенга, ИННОПРОМ - хорошая площадка для продвижения продукции на российский рынок. "Мы решили показать свою продукцию именно здесь, потому что в России, на Урале есть много заводов, и наша продукция может им пригодиться. Приятно, что у нашего стенда много посетителей, разобрали почти все презентационные каталоги. И уже есть предположение, что будут заключены договора по поставке подшипников не только со Свердловской областью, но и с другими регионами России", - пояснил он ТАСС.
Азиатские компании также делятся с посетителями особенностями восточной культуры. На стенде туриндустрии Республики Кореи можно примерить национальный костюм и увидеть корейское кино, в экспозиции Российско-Китайского "Экспо" - посмотреть на занятие кунг-фу, а в импровизированном Центре традиционной китайской медицины - пройти процедуру иглоукалывания и узнать о здоровье по пульсу. В ответ организаторы позаботились о разнообразии блюд азиатской кухни, которые пришлись гостям по вкусу.
"Тут очень доброжелательные люди, и еда вкусная. Здесь можно встретить людей со всего света, к нам, например, проявили интерес индустриальные компании, федеральные чиновники. Есть большое желание посетить еще раз этот город и выставку, так как организовано все на хорошем уровне", - поделился с корреспондентом ТАСС представитель корейской компании по производству промышленных дронов Joy Dron Чо Хен Кю.
Российские регионы представляют на ИННОПРОМе свои лучшие инновационные разработки. Например, Нижегородская область привезла нейромобиль, который управляется сигналами мозга, предназначенный для людей с ограниченными возможностями здоровья. "В прошлом году от нас было 40 делегатов и около 20 предприятий, сегодня 40 предприятий и 80 членов делегации... Уже есть конкретные результаты, например, наше предприятие "Транспневматика" подписало соглашение с "Уралвагонзаводом" о поставке тормозных дисков", - сказал ТАСС вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин.
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Ростовская область в этом году впервые организовала на ИННОПРОМе свой стенд, где сделала "уголок живой промышленности", представила новые проекты в ветроэнергетике. "Здесь больше 600 компаний из 95 стран мира, и до них мы хотим донести идею о том, что в Ростовской области бурно развивается "живая промышленность", этот образ мы прикрепляем статистикой - за последние семь лет промышленность в нашем регионе выросла в 2,5 раза", - пояснил ТАСС гендиректор Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игорь Бураков.
По его мнению, ИННОПРОМ становится "Русским Ганновером". "Я вижу очень большие перспективы у "Иннопрома", это попытка вырастить российский аналог выставки в Ганновере (Германия), и, мне кажется, "Русский Ганновер" состоялся… Здесь наша целевая аудитория, не много чиновников, нет праздной публики, а когда в одном месте собирается столько наших потенциальных клиентов, нам это страшно интересно. И наш губернатор (Василий Голубев - прим. ТАСС) уже принял решение, что мы теперь каждый год будем участвовать здесь с экспозицией, будем активнее привлекать сюда компании из Ростовской области", - добавил он.
Москва участвует в выставке впервые и сразу с двумя стендами, где объединены 20 московских производителей. "Вчера я общалась с руководителями компаний, они сказали, что уже провели 15 встреч. Я достаточно много езжу, мы участвуем в выставках по российской, международной повестке, и найти предметно ориентированных средних предпринимателей иностранных компаний - это достаточно сложно. И для меня это, наверное, одно из самых больших конкурентных преимуществ "Иннопрома" в этом году", - отметила замруководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Кристина Волконицкая.
Один из самых высокотехнологичных стендов ИННОПРОМа - двухэтажная экспозиция "Русской медной компании", где с помощью мультимедийных технологий представлена роль меди в истории и будущем человечества. Первое, что видят посетители, - огромный калейдоскоп, выполненный в форме кристаллической решетки меди и повторяющий фактуру и цвета содержащих медь минералов.
Посетители также увидели инновационный низкопольный трамвай 71-415 Корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех"). А Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) впервые на ИННОПРОМе показала макет будущей ледовой арены "УГМК- Арена", которую в Екатеринбурге построят на месте снесенной телебашни.
Гостей ИННОПРОМа встретили в Екатеринбурге обширной культурной программой. Участники уже успели посетить Президентский центр им. Б. Н. Ельцина, а также Храм-на-Крови, построенный на месте гибели семьи последнего российского императора Николая II. Екатеринбургский Дом кино специально подготовил для гостей фестиваль корейских фильмов, а галерея "Главный проспект" выставку плакатов к швейцарским референдумам "Народный голос - глас народа".
Свердловская филармония уже провела два музыкальных вечера с участием корейских музыкантов, в том числе с ударной группой Noreum Machi, которая играет на барабанах в форме песочных часов чангу, двустороннем барабане бук и большом металлическом гонге чин.
"Очень символично, что на сцену вышли совместно музыканты, представляющие Республику Корею и столицу Урала, на сцене Свердловской филармонии был целый парад корейских солистов - скрипачи, пианисты, вокалисты. Зрители получили позитивный заряд, потому что в этих концертах сочетались и классика, и современное звучание, и популярные мелодии, и погружение в глубину корейской традиционной музыкальной культуры. На концерте группы Noreum Machi присутствовал чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в РФ У Юн Гын", - сообщил ТАСС замдиректора Свердловской филармонии Рустем Хасанов.
Музыкальная программа на этом не завершилась, во вторник в "Ельцин Центре" прозвучала совместная программа ансамблей InterText и московского Ансамбля современной музыки, посвященная творчеству композиторов Южной Кореи. "Программа состоит из камерных инструментальных пьес для разных составов, которые написаны корейскими композиторами, живущими в разных странах мира, но, прежде всего, в России. Музыканты двух ансамблей объединили свои усилия для того, чтобы представить слушателям уникальную программу, более чем наполовину состоящую из произведений, которые прозвучат в России впервые", - добавили в "Ельцин Центре".
Аплодисментами завершилась лекция российского экс-политика и топ-менеджера Анатолия Чубайса, который в "Ельцин Центре" рассказал об инновационной экономике. По данным организаторов, регистрация на мероприятие завершилась быстро, в зале не было ни одного свободного места.
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс- центра.