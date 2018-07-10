Эксперты считают, что ИННОПРОМ может стать российским аналогом выставки в Ганновере

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Первые дни международной промышленной выставки ИННОПРОМ, которая в понедельник открылась в Екатеринбурге, запомнились ее участникам насыщенной деловой программой, масштабной экспозицией южнокорейских компаний, а также успешными переговорами и соглашениями. По их мнению, на ИННОПРОМе чувствуется "энергетика промышленности", и у форума есть потенциал стать российским аналогом одной из крупнейших промышленных выставок в Ганновере.

"По предварительным данным, на конец второго дня работы выставки "Иннопром" побил рекорд по динамике выдачи бейджей и существенно увеличил долю профессиональной аудитории, несмотря на введение в 2018 году платного билета. При этом хотелось бы отметить существенную разницу по качеству прибывающей на выставку аудитории. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года, доля профессиональных участников - экспонентов, делегатов, превысила 76% от общего числа... Мы ожидаем, что основной приток посетителей придется на завтра и послезавтра, когда попасть на выставку можно бесплатно", - сообщили ТАСС в пресс-службе ИННОПРОМа.

ПРОДУКЦИЯ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК

В этом году восемь стран представили свои национальные экспозиции, самая многочисленная и разнообразная у страны-партнера ИННОПРОМ-2018 - Республики Корея. Здесь можно найти промышленные дроны, защитные шлемы, оборудование для переработки зерна, алмазные инструменты, мебель ручной работы, стулья, больничные и спортивные протекторы, инновационную косметику.

Представитель корейской компании Sac, производящей сталеплавильное оборудование, Мин Ву Сонг сказал ТАСС, что на выставке чувствуется "энергетика промышленности". "Много людей, много компаний российских, китайских, корейских, японских, и все пытаются найти своего глобального партнера. Приятно было встретить здесь уже существующих наших партнеров - Челябинскую область, мы с ними вышли на новую фазу переговоров, а также нашли здесь еще десять потенциальных клиентов", - рассказал он.

По мнению менеджера копании из Харбина (Китай) по производству подшипников Динга Джинпенга, ИННОПРОМ - хорошая площадка для продвижения продукции на российский рынок. "Мы решили показать свою продукцию именно здесь, потому что в России, на Урале есть много заводов, и наша продукция может им пригодиться. Приятно, что у нашего стенда много посетителей, разобрали почти все презентационные каталоги. И уже есть предположение, что будут заключены договора по поставке подшипников не только со Свердловской областью, но и с другими регионами России", - пояснил он ТАСС.

Азиатские компании также делятся с посетителями особенностями восточной культуры. На стенде туриндустрии Республики Кореи можно примерить национальный костюм и увидеть корейское кино, в экспозиции Российско-Китайского "Экспо" - посмотреть на занятие кунг-фу, а в импровизированном Центре традиционной китайской медицины - пройти процедуру иглоукалывания и узнать о здоровье по пульсу. В ответ организаторы позаботились о разнообразии блюд азиатской кухни, которые пришлись гостям по вкусу.

"Тут очень доброжелательные люди, и еда вкусная. Здесь можно встретить людей со всего света, к нам, например, проявили интерес индустриальные компании, федеральные чиновники. Есть большое желание посетить еще раз этот город и выставку, так как организовано все на хорошем уровне", - поделился с корреспондентом ТАСС представитель корейской компании по производству промышленных дронов Joy Dron Чо Хен Кю.

Нейромобили и гигантский калейдоскоп

Российские регионы представляют на ИННОПРОМе свои лучшие инновационные разработки. Например, Нижегородская область привезла нейромобиль, который управляется сигналами мозга, предназначенный для людей с ограниченными возможностями здоровья. "В прошлом году от нас было 40 делегатов и около 20 предприятий, сегодня 40 предприятий и 80 членов делегации... Уже есть конкретные результаты, например, наше предприятие "Транспневматика" подписало соглашение с "Уралвагонзаводом" о поставке тормозных дисков", - сказал ТАСС вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин.

Развернуть © Донат Сорокин/ТАСС © Донат Сорокин/ТАСС

Ростовская область в этом году впервые организовала на ИННОПРОМе свой стенд, где сделала "уголок живой промышленности", представила новые проекты в ветроэнергетике. "Здесь больше 600 компаний из 95 стран мира, и до них мы хотим донести идею о том, что в Ростовской области бурно развивается "живая промышленность", этот образ мы прикрепляем статистикой - за последние семь лет промышленность в нашем регионе выросла в 2,5 раза", - пояснил ТАСС гендиректор Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игорь Бураков.

По его мнению, ИННОПРОМ становится "Русским Ганновером". "Я вижу очень большие перспективы у "Иннопрома", это попытка вырастить российский аналог выставки в Ганновере (Германия), и, мне кажется, "Русский Ганновер" состоялся… Здесь наша целевая аудитория, не много чиновников, нет праздной публики, а когда в одном месте собирается столько наших потенциальных клиентов, нам это страшно интересно. И наш губернатор (Василий Голубев - прим. ТАСС) уже принял решение, что мы теперь каждый год будем участвовать здесь с экспозицией, будем активнее привлекать сюда компании из Ростовской области", - добавил он.

Москва участвует в выставке впервые и сразу с двумя стендами, где объединены 20 московских производителей. "Вчера я общалась с руководителями компаний, они сказали, что уже провели 15 встреч. Я достаточно много езжу, мы участвуем в выставках по российской, международной повестке, и найти предметно ориентированных средних предпринимателей иностранных компаний - это достаточно сложно. И для меня это, наверное, одно из самых больших конкурентных преимуществ "Иннопрома" в этом году", - отметила замруководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Кристина Волконицкая.

Один из самых высокотехнологичных стендов ИННОПРОМа - двухэтажная экспозиция "Русской медной компании", где с помощью мультимедийных технологий представлена роль меди в истории и будущем человечества. Первое, что видят посетители, - огромный калейдоскоп, выполненный в форме кристаллической решетки меди и повторяющий фактуру и цвета содержащих медь минералов.

Посетители также увидели инновационный низкопольный трамвай 71-415 Корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех"). А Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) впервые на ИННОПРОМе показала макет будущей ледовой арены "УГМК- Арена", которую в Екатеринбурге построят на месте снесенной телебашни.

Корейские барабаны и швейцарские плакаты

Гостей ИННОПРОМа встретили в Екатеринбурге обширной культурной программой. Участники уже успели посетить Президентский центр им. Б. Н. Ельцина, а также Храм-на-Крови, построенный на месте гибели семьи последнего российского императора Николая II. Екатеринбургский Дом кино специально подготовил для гостей фестиваль корейских фильмов, а галерея "Главный проспект" выставку плакатов к швейцарским референдумам "Народный голос - глас народа".

Свердловская филармония уже провела два музыкальных вечера с участием корейских музыкантов, в том числе с ударной группой Noreum Machi, которая играет на барабанах в форме песочных часов чангу, двустороннем барабане бук и большом металлическом гонге чин.

"Очень символично, что на сцену вышли совместно музыканты, представляющие Республику Корею и столицу Урала, на сцене Свердловской филармонии был целый парад корейских солистов - скрипачи, пианисты, вокалисты. Зрители получили позитивный заряд, потому что в этих концертах сочетались и классика, и современное звучание, и популярные мелодии, и погружение в глубину корейской традиционной музыкальной культуры. На концерте группы Noreum Machi присутствовал чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в РФ У Юн Гын", - сообщил ТАСС замдиректора Свердловской филармонии Рустем Хасанов.

Музыкальная программа на этом не завершилась, во вторник в "Ельцин Центре" прозвучала совместная программа ансамблей InterText и московского Ансамбля современной музыки, посвященная творчеству композиторов Южной Кореи. "Программа состоит из камерных инструментальных пьес для разных составов, которые написаны корейскими композиторами, живущими в разных странах мира, но, прежде всего, в России. Музыканты двух ансамблей объединили свои усилия для того, чтобы представить слушателям уникальную программу, более чем наполовину состоящую из произведений, которые прозвучат в России впервые", - добавили в "Ельцин Центре".

Аплодисментами завершилась лекция российского экс-политика и топ-менеджера Анатолия Чубайса, который в "Ельцин Центре" рассказал об инновационной экономике. По данным организаторов, регистрация на мероприятие завершилась быстро, в зале не было ни одного свободного места.

О выставке

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс- центра.