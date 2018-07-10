Индекс Мосбиржи не удержался на историческом максимуме

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торговой сессии во вторник показали разнонаправленное движение. Индекс Мосбиржи по итогам торгов снизился на 0,34% - до 2365,17 пункта, РТС вырос на 0,78%, до 1202,42 пункта - максимума с 22 мая, следует из данных торгов. При этом ранее во вторник индекс Мосбиржи в ходе торгов установил новый исторический максимум, превысив февральский пик на уровне 2376,96 пункта.

Российские индексы толкает наверх рост цен на нефть, поскольку участники нефтяного рынка обеспокоены забастовкой работников нефтяных платформ в Норвегии, а также снижением объемов поставок нефти из Венесуэлы, Ирана, Ливии, поясняет аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,86% - до $78,74 за баррель.

"Но, поскольку стоимости барреля Brent пока не удалось преодолеть уровень сопротивления $80, то и индексу Мосбиржи не удалось с открытием торгов в США закрепиться на достигнутых уровнях", - полагает Антонов. По его мнению, завтра индекс Мосбиржи снова будет пытаться закрепиться на достигнутом максимуме. "Индекс Мосбиржи завтра предпримет очередную попытку к росту, и в той или иной манере будет до пятницы пытаться закрепиться выше максимумов, если же это не удастся - откатится на 2330, чтобы покупатели могли собраться с силами", - прогнозирует Антонов.

Долларовый индекс РТС вырос на фоне дорожающего рубля, который в свою очередь следует за нефтью. Так, курс доллара сегодня опустился ниже 62 рублей впервые с 14 июня, а евро - ниже 73 рублей впервые с 29 июня. В частности, курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:00 мск снизился на 0,91%, до 61,91 рубля, курс евро - на 1,12% и составил 72,63 рубля.

"Завтра индекс Мосбиржи продолжит торги в районе 2370 пунктов, индекс РТС попробует закрепиться выше 1200 пунктов", - прогнозирует замдиректора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева. По ее мнению, завтра укрепление рубля продолжится: пара доллар/рубль может опуститься ниже 62 рублей, пара евро/рубль - до 72,2 рубля.