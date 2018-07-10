Индекс Мосбиржи установил новый исторический максимум

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи в ходе торгов обновил исторический максимум, превысив февральский пик на уровне 2376,96 пункта, свидетельствуют данные торгов. Так, индекс Мосбиржи вырос на 0,16% - до отметки 2377,01 пункта.

Предыдущий исторический максимум по индексу Мосбиржи был установлен 26 февраля.

При этом индекс РТС вырос на 0,29% - до 1996,61 пункта.

Акции российских компаний на Мосбирже дорожают на фоне растущих цен на нефть. В частности, стоимость нефти марки Brent с поставкой в сентябре на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 1,37% - до $79,14 за баррель.