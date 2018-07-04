Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов немного подросли

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС немного подросли к закрытию сессии в среду. Индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 0,1% - до 2304,06 пункта, РТС - на 0,01%, до 1147,53 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:50 мск вырос на 0,17%, до 63,25 рубля, курс евро - на 0,02%, до 73,62 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 0,27% - до $77,97 за баррель.

"Мы считаем, что в четверг коридор по индексу РТС сохранится на уровне в 1100-1200 пунктов, а индекс Московской биржи может чуть сместиться в диапазон 2250-2400 пунктов. Доллар на сегодняшних торгах подрос по отношению к рублю, а евро почти весь день стоял на месте. Вероятно, пара доллар/рубль в четверг будет торговаться на уровнях в 63-64 рубля, а пара евро/рубль - в диапазоне 73-74 рубля", - говорит заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова.