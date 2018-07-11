Siemens оценил инвестиции в локализацию турбин в РФ до 90% в десятки миллионов евро

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Германский концерн Siemens оценил инвестиции в повышение локализации газовых турбин средней и большой мощности в России с нынешних 60% до 90% в десятки миллионов евро. Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 глава Siemens в России Дитрих Меллер.

"Я сказал, что мы уже достигли уровня локализации примерно 60%. Это уже большой шаг и инвестиции. Но остается 30%, и на самом деле можно достичь этих 30% за счет собственных инвестиций. Речь идет о десятках миллионов евро", - сказал он.

Повышение уровня локализации турбин в России до 90% позволит Siemens участвовать в новой программе модернизации энергомощностей в стране, которая придет на смену программы ДПМ (договор о предоставлении мощности), завершившей свое действие в прошедшем году.

"Мы надеемся на участие в новой программе ДПМ-2. Это программа модернизации электрических мощностей до 2035 года. Здесь мы можем стать надежным партнером по модернизации электрических станций в России", - сказал Меллер.

Ранее глава Siemens в России сообщил журналистам, что концерн рассчитывает за год-два увеличить уровень локализации энергооборудования до 90% с текущих 60%, чтобы получить возможность участвовать в новой программе модернизации российских энергетических мощностей.

Меллер отметил, что Siemens рассматривает увеличение локализации до 90% в производстве наиболее востребованной в России турбины SGT 2000Е, локализация которой сейчас доведена до 60%. Также обсуждается увеличение локализации и турбин других классов, таких как SGT 4000F и Н 100.

В июне Минэнерго РФ подготовило проект постановления правительства, утверждающий механизм привлечения инвестиций в модернизацию тепловых электростанций, правила отбора энергообъектов на реконструкцию и их объем. Локализация ряда оборудования для установки на проектах, попавших в программу, по этому распоряжению должна составлять от 90%.