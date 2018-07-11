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Минтруд: пенсии работающим пенсионерам в ходе реформы отменять не планируется

Экономика и бизнес
11 июля, 13:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

По словам замглавы ведомства Андрея Пудова, "такой сюжет не рассматривается"

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Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов

Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Пенсии работающим пенсионерам в ходе предстоящих изменений пенсионной системы отменять не будут, сообщил в среду замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

"Нет, такой сюжет не рассматривается", - сказал Пудов.

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Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что доходы работающих пенсионеров не будут уменьшаться на фоне изменений в пенсионной системе.

Внесенный правительством законопроект об изменении пенсионной системы не предполагает возврата к индексации пенсий работающих пенсионеров. Закон о приостановке индексации вступил в силу в России с января 2016 года.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 11 апреля 2018 года в Госдуме заявил, что возможность индексации пенсий для работающих пенсионеров можно обсуждать, этот вопрос не закрыт. Глава кабмина признал, что от индексации было решено отказаться "только по экономическим причинам", потому что "не хватало на это денег".

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