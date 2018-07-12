РАНХиГС: инфляция может превысить 4% в конце 2018 - начале 2019 года из-за повышения НДС

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Повышение НДС с 2019 года может ускорить инфляцию на 1,5 п.п. и поднять ее выше таргета ЦБ РФ на уровне 4% уже в конце 2018 года или начале 2019 года, говорится в аналитическом обзоре РАНХиГС и Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара "Мониторинг экономической ситуации в России. Тенденции и вызовы социально-экономического развития".

"Значительный проинфляционный эффект будет иметь повышение НДС с 2019 года. По нашим оценкам, дополнительный вклад этой меры в инфляцию может достичь 1,5 п.п. Причем цены начнут расти уже в текущем году вследствие роста инфляционных ожиданий (а также потребления) и могут в конце 2018 - начале 2019 года превысить целевой ориентир ЦБ РФ в 4%", - говорится в исследовании.

При этом эксперты уточняют в исследовании, что, по их мнению, ЦБ РФ в оставшейся части 2018 года вполне может отказаться от дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики либо ограничиться минимальным снижением ключевой ставки на 0,25 п.п - до 7,00% годовых.

3 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий повышение НДС до 20% с 18% с 2019 года.