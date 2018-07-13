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ОНФ предложит Госдуме в полтора раза увеличить период для пенсионных изменений

Экономика и бизнес
13 июля, 12:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Также будет предложено расширить понятие "предпенсионный возраст", сообщили в пресс-службе движения

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) планируют подготовить пакет поправок к законопроекту об обновлении пенсионной системы, одно из предложений будет касаться увеличения в полтора раза срока, предусмотренного для внедрения изменений. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе движения.

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"Народный фронт предлагает комплекс мер, которые призваны обеспечить социальные гарантии для граждан при изменении пенсионного законодательства. В частности, предлагается увеличить в полтора раза переходный период для повышения пенсионного возраста и расширить понятие "предпенсионный возраст". Все предложения будут переданы в правительство РФ", - отмечается в сообщении.

"На основе этих предложений в ближайшее время наши эксперты разработают пакет поправок к предлагаемому правительством законопроекту. А затем он будет направлен на рассмотрение в Госдуму", - приводит пресс-служба движения слова руководителя исполкома ОНФ Алексея Анисимова.

Он подчеркнул, что цель изменений в пенсионном законодательстве, которые предлагает правительство РФ, - обеспечить финансовую наполняемость и долгосрочную устойчивость пенсионной системы. "Важно, чтобы в результате действующие пенсии постоянно росли и материальное положение пенсионеров улучшилось", - добавил представитель ОНФ.

О правительственном законопроекте

16 июня правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. В частности, предусматривается постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

Законопроект перед первым чтением в Госдуме, которое предварительно намечено на 19 июля, был направлен на отзыв в субъекты РФ.

По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, документ будет принят осенью этого года. Повышение пенсионного возраста не затрагивает нынешних пенсионеров - это около 46,5 млн человек. Они продолжат получать все ранее назначенные им пенсионные и социальные выплаты. По прогнозу премьер-министра Дмитрия Медведева, благодаря изменению пенсионной системы пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей.

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