Глава отделения ПФР по Москве назвал разумным проект о пенсионных изменениях

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Москве и Московской области Андрей Андреев назвал разумным правительственный законопроект об изменении пенсионного законодательства.

"Я ничего страшного не вижу в поднятии пенсионного возраста. Та позиция, которую предлагает правительство, - это все разумно", - сказал он в пятницу на заседании Федерального клуба сторонников "Единой России", посвященном обсуждению этой инициативы кабмина.

"Эту проблему периодически поднимали. Самосознание каждого человека: "Что я собираюсь делать [на пенсии]? Я собираюсь пить водку, курить и так далее". Я в своей работе сталкиваюсь каждый раз с такой позицией: как только наступит пенсионный возраст, человек умрет. Ну, давайте поднимем этот пенсионный возраст, чтобы человек считал, что он умер не в 60 лет, а в 65 как минимум", - добавил Андреев, заявив, что сам "уже два года как достиг пенсионного возраста, но не чувствует себя старым".

По его словам, в решении этого вопроса "постоянно шла борьба между двумя задачами: с одной стороны, хотели резко поднять уровень пенсионного обеспечения, с другой стороны, боялись увеличить нагрузку на бизнес". "Поэтому всегда балансировали на этом. И сегодня стоит задача существенно поднять уровень пенсионного обеспечения. И этот уровень по-другому повысить нельзя, нет денег", - уверен он.

О правительственном законопроекте

16 июня правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. В частности, предусматривается постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

Законопроект перед первым чтением в Госдуме, которое предварительно намечено на 19 июля, был направлен на отзыв в субъекты РФ.

По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, документ будет принят осенью этого года. Повышение пенсионного возраста не затрагивает нынешних пенсионеров - это около 46,5 млн человек. Они продолжат получать все ранее назначенные им пенсионные и социальные выплаты. По прогнозу премьер-министра Дмитрия Медведева, благодаря изменению пенсионной системы пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей.