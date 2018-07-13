"Газпром" построил уже 66% морского участка "Турецкого потока"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. "Газпром" в настоящее время по двум ниткам уложил более 1230 км труб газопровода "Турецкий поток", что составляет 66% от общей протяженности морского участка. Об этом говорится в сообщении российского газового холдинга.

В пятницу в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и чрезвычайного и полномочного посла Республики Сербия в Российской Федерации Славенко Терзича, на которой Миллер проинформировал его о ходе строительства газопровода "Турецкий поток". Также на встрече шла речь о проводимых сербской стороной мероприятиях по развитию национальной газотранспортной системы.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. В частности, речь шла об экспорте российского газа в Сербию. По предварительным данным, с 1 января по 12 июля 2018 года объем экспорта газа в Сербию составил 1,2 млрд куб. м, что на 5,3% превышает аналогичный показатель 2017 года.

Кроме того, на встрече были затронуты проекты, реализуемые "Газпромом" в Сербии.

Ранее Миллер сообщал, что газ по второй нитке "Турецкого потока" в начале 2020 года может пойти через газотранспортные системы Болгарии, Сербии и Венгрии.

"Газпром" начал строительство морского участка газопровода "Турецкий поток" в мае 2017 года.

Морской участок "Турецкого потока" пройдет по дну Черного моря до побережья Турции. Его протяженность - 930 км. Далее будет проложена сухопутная транзитная (вторая) нитка до границы Турции с сопредельными странами протяженностью 180 км.

Первая нитка будет предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Приступить к поставкам газа планируется в конце 2019 года.

В конце мая "Газпром" и правительство Турецкой Республики подписали протокол о сухопутном участке транзитной нитки газопровода "Турецкий поток" для поставок российского газа европейским потребителям.

Заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев говорил, что компания в самое ближайшее время окончательно определит маршрут второй нитки газопровода "Турецкий поток" для газоснабжения стран Южной и Юго- Восточной Европы. По его словам, сейчас обсуждаются два основных варианта в соответствии с процедурами в Евросоюзе и Еврокомиссии. В качестве потенциальных рынков он назвал Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.