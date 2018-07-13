Комитет Госдумы по труду рассмотрит проект о пенсионных изменениях 17 июля

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рассмотрит 17 июля законопроект об изменениях пенсионного законодательства. Об этом проинформировали журналистов в пятницу в пресс-службе комитета.

"17 июля 2018 года комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рассмотрит законопроект о повышении пенсионного возраста", - говорится в сообщении.

Отмечается, что докладчиком по вопросу от правительства будет министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Перед первым чтением в Госдуме, которое предварительно намечено на 19 июля, законопроект был направлен на отзыв в субъекты РФ.