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Комитет Госдумы по труду рассмотрит проект о пенсионных изменениях 17 июля

Экономика и бизнес
13 июля, 15:31 UTC+3

Докладчиком по вопросу от правительства будет министр труда и социальной защиты Максим Топилин

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рассмотрит 17 июля законопроект об изменениях пенсионного законодательства. Об этом проинформировали журналистов в пятницу в пресс-службе комитета.

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"17 июля 2018 года комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рассмотрит законопроект о повышении пенсионного возраста", - говорится в сообщении.

Отмечается, что докладчиком по вопросу от правительства будет министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Перед первым чтением в Госдуме, которое предварительно намечено на 19 июля, законопроект был направлен на отзыв в субъекты РФ.

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