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Трамп назвал Brexit отличной возможностью в разы увеличить объем товарооборота c Британией

Экономика и бизнес
13 июля, 16:59 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 13, июля. /ТАСС

Британский премьер Тереза Мэй заверила, что предложенный Лондоном формат будущих отношений с ЕС не накладывает на Великобританию ограничений в установлении торговых отношений с другими странами

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ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал Brexit отличной возможностью в несколько раз увеличить объем товарооборота между Соединенными Штатами и Великобританией. Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции с премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй по итогам переговоров в загородной премьерской резиденции Чекерс.

"Мы хотим торговать с Великобританией, а Великобритания хочет торговать с нами. Это [Brexit] отличная возможность сделать товарооборот между нами в 2, 3, 4 раза больше", - сказал он в ответ на просьбу пояснить свои слова, сказанные в четверг в интервью британской газете The Sun. В ней Трамп, в частности, предположил, что, если Brexit пройдет по мягкому сценарию, то это поставит под угрозу заключение Лондоном торгового соглашения с США.

"Я не критиковал, у меня большое уважение к премьер-министру. Я сказал, что она должна принимать решения по поводу того, что ей делать. Но, то что я попросил Терезу - гарантировать, что в нашей торговле не будет ограничений", - сказал президент США, отметив, что ЕС "ужасно обманули США" и что "это будет иметь свою цену". "Я также сказал, что эта женщина делает фантастическую, отличную работу", - сказал Трамп, говоря про Мэй.

Британский премьер в свою очередь заверила, что предложенный Лондоном формат будущих отношений с ЕС не накладывает на Великобританию ограничений в установлении торговых отношений с другими странами. "У нас не будет ограничений на то, чтобы заключать торговые сделки по всему миру после того, как мы покинем ЕС на основании соглашения, которое было разработано в Чекерсе. Это соглашение позволит осуществить Brexit в соответствии с волей британского народа, высказанной на референдуме 2016 года", - сказала Мэй.

Принципы будущих отношений между ЕС и Великобританией были приняты британским правительством на специальном заседании, которое прошло 6 июля. Однако два ключевых министра - глава МИД Борис Джонсон и министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис посчитали, что этот план предусматривает слишком большие уступки Брюсселю и противоречит воле, высказанной большинством британцев на референдуме 2016 года. В знак протеста Джонсон и Дэвис подали в отставку.

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Персоны
Мэй, Тереза Трамп, Дональд
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