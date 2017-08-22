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Шойгу, Чемезов, Мантуров и министр обороны Белоруссии открыли "Армию-2017"

Армия и ОПК Форум "Армия-2017"
22 августа, 15:11 UTC+3 КУБИНКА область/ 22, августа. /ТАСС

Международный военно-технический форум, проходящий в парке "Патриот", продлится до 27 августа

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Генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, министр обороны РФ Сергей Шойгу

Генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, министр обороны РФ Сергей Шойгу

© Антон Новодережкин/ТАСС

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, глава Минпромторга Денис Мантуров и министр обороны Белоруссии Андрей Равков вместе открыли нажатием символической кнопки Международный военно-технический форум "Армия-2017", который продлится до 27 августа в парке "Патриот".

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Чем удивит оборонная выставка "Армия-2017"

"Свои делегации для участия в форуме направили свыше 100 иностранных государств, из которых 20 возглавят руководители оборонных ведомств. Еще 15 делегаций возглавляют начальники генеральных штабов и заместители министров обороны. Всего в работе форума примут участие свыше 300 представителей иностранных военных ведомств", - отметили в Минобороны РФ.

В этом году организаторы форума значительно увеличили масштабы статических экспозиций, динамического показа возможностей военной техники в воздухе, на земле и воде, а также количество мероприятий научно-деловой программы. В выставочных павильонах 1,2 тыс. предприятий представят более 18,5 тыс. разработок и технологий в сфере обороны и безопасности. "Значительно расширена экспозиция "Инновационный клуб", которая позволит продемонстрировать 42 инновационных проекта, разработанных военнослужащими 12 научных рот Вооруженных сил России, а также представить потенциальным инвесторам разработки российских изобретателей", - уточнили в военном ведомстве.

В форуме принимают участие 78 иностранных оборонных предприятий из 14 стран. Национальные экспозиции представят Армения, Белоруссия, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия и ЮАР.

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Шойгу, Сергей Кужугетович Чемезов, Сергей Викторович Мантуров, Денис Валентинович
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