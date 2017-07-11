Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 июля 2017 г. Совет Европейского союза одобрил Соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом (ЕС).

Соглашение об ассоциации с ЕС

Соглашение об ассоциации с ЕС - договор о сотрудничестве между Евросоюзом и государством, не являющимся его членом. Ассоциированное государство может получить беспошлинный доступ к рынкам ЕС, для этого в документ должно быть включено соглашение о свободной торговле.

Обычно ЕС заключает Соглашение об ассоциации в обмен на обязательство проведения политических, экономических, торговых или судебных реформ и перед подписанием документа требует от страны-кандидата привести законодательную базу в соответствие с требованиями Евросоюза. Для каждой конкретной страны эти требования индивидуальны. Соглашение об ассоциации должно быть ратифицировано всеми государствами-членами ЕС.

Первые соглашения об ассоциации с Европейским сообществом заключили Греция и Турция в 1960 г. В настоящее время такие договоры действуют более чем с 20 странами (среди них соглашения о вхождении Норвегии, Исландии и Лихтенштейна в еврозону, соглашения о стабилизации и ассоциации со странами Западных Балкан, соглашения с Грузией, Молдавией и Турцией).

Соглашение об ассоциации ЕС - Украина

Соглашение об ассоциации ЕС - Украина состоит из двух частей - политической и экономической.

Политическая часть касается сотрудничества в области внешней политики и безопасности, борьбы с отмыванием денег, контроля миграционных потоков; борьбы с оргпреступностью и терроризмом; незаконным оборотом наркотиков и др.

Экономическая часть предусматривает создание зоны свободной торговли (ЗСТ) для перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы с целью обеспечения постепенной интеграции экономики Украины во внутренний рынок ЕС, а также согласования украинских правил и регламентов с нормами ЕС. В сферу сотрудничества входят торговля, санитарные и фитосанитарные меры, таможенная и энергетическая сфера, защита прав интеллектуальной собственности, госзакупки и др.

Переговорный процесс и подписание

Переговоры о заключении Соглашения между ЕС и Украиной начались в 2007 г. и продолжались до 2011 г. Всего был проведен 21 раунд переговоров по подготовке соглашения и 18 - по созданию ЗСТ. В марте 2012 г. документ был парафирован. Однако его подписание, запланированное на ноябрь 2013 г., было отложено по инициативе украинского правительства в связи с тяжелой экономической ситуацией в стране. Отказ президента Виктора Януковича подписать Соглашение с Евросоюзом стал поводом для политического кризиса - оппоненты президента настаивали на срочном заключении этого документа. После почти трех месяцев жестского противостояния в конце февраля 2014 г. на Украине произошла смена власти. Новое правительство заявило о продолжении курса на евроинтеграцию.

Весной 2014 г. в рамках приведения своего законодательство в соответствие с нормами ЕС Украина приступила к реформам в области избирательного права и судебной системы, по борьбе с коррупцией, в госуправлении и др. Для этого ЕС выделил 12,8 млрд евро в виде кредитов и грантов.

21 марта 2014 г. ЕС и Украина подписали политическую часть соглашения, а 27 июня 2014 г. - экономическую часть, предусматривающую создание ЗСТ Украина-ЕС.

Соглашение об ассоциации вступило в силу 1 декабря 2014 г. (после ратификации европейским и украинским парламентами), но лишь на временной основе и в ограниченном режиме - за исключением ЗСТ и статей политической части соглашения, касающихся военного сотрудничества, безопасности и внешней политики.

Зона свободной торговли

Раздел документа, посвященный созданию ЗСТ, вступил в силу 1 января 2016 г. Тогда была отменена ввозная пошлина для почти половины импортируемой из ЕС продукции сельского хозяйства, пищевой промышленности и промышленных товаров. По остальным позициям средний таможенный тариф был снижен с 4,95% до 2,42% (полностью пошлины на товары из ЕС будут отменены 1 января 2026 г.). Также было аннулировано действие дополнительного импортного сбора в 5-10%.

Некоторые квоты на беспошлинный ввоз сельскохозяйственной продукции ЕС предоставил Украине еще в апреле 2014 г. Они касались 36 групп продукции, среди которых пшеница, кукуруза, ячмень, свинина, молочные продукты, мед. Однако квоты вырабатывались Украиной примерно за полгода, а в остальное время основная масса продукции экспортировалась уже с уплатой пошлин. А некоторые из них оказались неиспользованными (молочные продукты) по причине несоответствия продукции действующим в Евросоюзе нормам сертификации.

Позиция Нидерландов

Политическая часть соглашения по вопросам военного сотрудничества, безопасности и внешней политики требовала отдельной ратификация всеми членами ЕС. Единственной страной, долгое время откладывавшей ратификацию этого документа, оставались Нидерланды.

6 апреля 2016 г. в этой стране прошел референдум, на котором 61% участников (2,5 млн человек из 12,9 млн избирателей) высказались против ратификации Соглашения. Для правительства Нидерландов референдум не был юридически обязывающим, однако игнорирование его результатов могло нести значительные политические риски. Премьер-министр Марк Рютте пообещал оппозиции начать переговоры по изменению статей Соглашения, чтобы "учесть позицию жителей Нидерландов".

14-15 декабря 2016 г. на саммите ЕС по Украине в качестве альтернативы было принято юридически обязывающее решение, по которому Соглашение об ассоциации не предоставляет Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС и не обязывает предоставить этот статус Украине в будущем, не содержит обязательств выделения Украине прямой финансовой и военной помощи и не предусматривает права граждан Украины на свободное проживание и свободное трудоустройство в странах ЕС.

23 февраля 2017 г. нижняя, а 30 мая верхняя палата парламента Нидерландов одобрили ратификацию документа. 15 июня Нидерланды передали ратификационные грамоты в ЕС.

29 июня 2017 г. Соглашение ободрил Комитет постоянных представителей стран - членов Евросоюза ("Корепер"). Полностью Соглашение вступит в силу 1 сентября 2017 г.

Торговля

В 2016 г., по данным Еврокомиссии, товарооборот между ЕС и Украиной составил почти €30 млрд. Экспорт из ЕС увеличился на 2,575 млрд по сравнению с 2015 г. и составил 16,505 млрд. Импорт из Украины в ЕС также вырос, но не так значительно - примерно на €300 млн, достигнув отметки в 13,1 млрд. Больше всего украинских товаров покупает Польша (около 16% всего экспорта), на втором месте Италия (14%), на третьем - Германия (11%).

Россия для защиты своего рынка в январе 2016 г. приостановила действие договора о зоне свободной торговли с Украиной и ввела продуктовое эмбарго в отношении украинских товаров.