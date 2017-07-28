Танковый биатлон. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 29 июля - 12 августа 2017 г. в рамках третьих Армейских международных игр (АрМИ-2017) на полигоне Алабино (Московская обл.) пройдут соревнования по танковому биатлону.

Танковый биатлон - ежегодные учебно-боевые состязания танковых экипажей, проходящие на военных полигонах в России. Организатор - Министерство обороны РФ. Цель соревнований - развитие военного сотрудничества и укрепление боевого содружества вооруженных сил государств - участников игр.

Впервые название "танковый биатлон" было упомянуто 30 мая 2013 г. на заседании коллегии Министерства обороны. По его итогам замминистра обороны, генерал армии Аркадий Бахин рассказал, что соревнования пройдут в рамках запланированной программы учений и ведутся переговоры об участии в них представителей Казахстана, Белоруссии и Армении. Впоследствии в Минобороны РФ заявляли, что идея танкового биатлона принадлежала главе военного ведомства Сергею Шойгу. Приказом министра спорта РФ от 31 марта 2014 г. танковый биатлон включен в перечень военно-прикладных видов спорта.

Соревнования проводятся в несколько этапов. Весной и летом на уровне военных округов отбираются лучшие экипажи, которые затем участвуют во всеармейском и международном этапах конкурса. С 2015 г. международный этап проводится в рамках Армейских международных игр (АрМИ).

2013 год

В международном этапе 14-17 августа приняли участие экипажи из четырех стран. Соревнования прошли на полигоне 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии в Алабине (Наро-Фоминский район Московской обл.). По сумме очков победу одержала команда России, второе место заняли танкисты из Казахстана, третье - из Белоруссии, четвертое место заняла Армения.

Главным судьей был заместитель начальника Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Юрий Петров. Чемпионат был посвящен 70-летию танкового сражения под Прохоровкой.

2014 год

Всеармейский этап танкового биатлона 2014 г. состоялся в Алабине 23-28 июня, победителем стал танковый экипаж Западного военного округа. Международные соревнования прошли 4-16 августа, в них приняли участие экипажи из России, Казахстана, Белоруссии, Армении, Китая, Сербии, Монголии, Кувейта, Венесуэлы, Индии, Киргизии и Анголы - всего 12 команд. Перед соревнованиями зарубежные участники прошли предварительную подготовку на полигоне Головеньки 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии.

Победу в чемпионате одержала команда России, второе место заняла Армения (как лучшая иностранная сборная армянская команда получила от организаторов в качестве особого приза танк Т-90С, доставленный в Армению 27 апреля 2016 г.), третье - КНР. Далее расположились команды Казахстана, Белоруссии, Индии, Киргизии, Сербии, Монголии, Венесуэлы, Анголы и Кувейта. Главным судьей снова был Петров.

2015 год

Первое место во всеармейском этапе соревнования, который проходил с 22 по 25 июня на полигоне Прудбой в Волгоградской обл., завоевали сразу две команды - Южного и Восточного военных округов. В международном этапе в Алабине приняли участие команды 13 стран: России, Анголы, Армении, Венесуэлы, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Кувейта, Монголии, Никарагуа, Сербии и Таджикистана. Соревнования проходили 1, 3-8, 11, 13 и 15 августа. Первое место на них заняли российские, второе - китайские, третье - сербские танкисты, четвертой к финишу пришла команда Казахстана.

Главным судьей АрМИ-2015 был генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

2016 год

Всеармейский этап соревнования прошел 7-10 июня на Чебаркульском полигоне в Челябинской обл., первое место заняли танкисты Восточного военного округа. В международном этапе 30 июля - 13 августа участвовали 17 стран: Ангола, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Кувейт, Монголия, Никарагуа, Россия, Сербия, Таджикистан. Кубок победителя по итогам соревнования достался российской команде, серебряные медали получили танкисты Китая, бронзовые - военнослужащие из Казахстана.

Призерами специальной номинации "А поле боя держится на танках" стал самый слаженный экипаж конкурса - россияне Алексей Чебан, Александр Тободяков и Сергей Бронников (в качестве призов они получили автомобили УАЗ "Патриот"). Главным судьей АрМИ-2016 был генерал-майор Евгений Поплавский.

2017 год

В 2017 г. в состязании в Алабине примут участие 19 стран - Ангола, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Кувейт, Лаос, Монголия, Никарагуа, Россия, Сербия, Таджикистан и Уганда. Каждая национальная команда насчитывает не более 21 человека, в нее входят четыре танковых экипажа по три человека, двое тренеров, шесть техников и начальник.

Команда России выступает на танках Т-72Б3, команда Китая - на собственных боевых машинах ZTZ-96А (Тип-96А), белорусские участники - на собственных Т-72БМЭ, танкисты Индии - на собственных T-90S Bhishma. Все остальные участники используют предоставленные Россией Т-72Б3.

Правила

Основные виды соревнований танкового биатлона взяты из обычного лыжного биатлона: это индивидуальная гонка (определяет рейтинг каждого экипажа) и эстафета (определяет лучшую команду соревнования). В ходе каждого этапа участники должны преодолеть маршрут с такими препятствиями, как "змейка", брод, крутой подъем "курган", эскарп (стенка высотой до 2 м), водное препятствие, противотанковый ров и др. На маршруте предусмотрена стрельба по мишеням, имитирующим танки, засады с противотанковыми установками и вертолеты.

В зависимости от мишени, по ней выполняется стрельба из спаренного пулемета или орудия (на дистанции до 1 тыс. 800 м). При промахах и "наездах на мины" назначаются штрафные круги. В случае выхода из строя боевой машины допускается ее замена на запасную. На играх в 2013 г. для различения команд танки были покрашены в яркие командные цвета, в 2014-2016 гг. - в камуфляж с разноцветными вымпелами.

Победители индивидуального первенства экипажей награждаются памятными медалями за 1-е, 2-е и 3-е места и кубком победителя за 1-е место среди экипажей. По итогам эстафеты команды награждаются призами за 1-е, 2-е и 3-е места в конкурсе танковых экипажей в командном зачете. Особо отличившийся экипаж также может получить в качестве специального приза автомобили.

Похожие соревнования в других странах

Первые международные учебно-боевые состязания танковых экипажей, по своему принципу напоминающие танковый биатлон, назывались Canadian Army Trophy. Они проводились с 1963 по 1991 г. сначала ежегодно, затем через год между размещенными в ФРГ подразделениями НАТО. В играх участвовали танкисты из США, Великобритании, Западной Германии, Нидерландов, Бельгии и Канады. В 1993 г. канадские бронетанковые войска были выведены из Европы, после этого соревнования не проводились.

В 2012, 2014 и 2016 гг. на базе Форт-Беннинг на юго-востоке США проходили состязания танкистов из подразделений США и Канады на кубок Салливэна (Sullivan Cup): его участники состязались в стрельбе из танка, в искусстве управления боевой машиной и ее ремонте, также были предусмотрены физические испытания (например, бег на 100 м с танковым снарядом).

С 2016 г. на базе учебного центра Армии США в Графенвёре (Бавария, Германия) в мае проводится похожий конкурс Strong Europe Tank Challenge, в котором принимают участие танковые экипажи вооруженных сил стран НАТО и их партнеров. Техника - танки M1A2 Abrams (команда США), Leclerc (Франция) и несколько модификаций немецкого танка Leopard 2 (команды Германии, Польши и Австрии). В 2017 г. в соревновании впервые участвовала команда Украины на танках Т-64БВ, занявшая пятое место из шести.