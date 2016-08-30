Венецианский кинофестиваль. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 31 августа открывается 73-й ежегодный Венецианский международный кинофестиваль.

Венецианский кинофестиваль (Международная выставка кинематографического искусства, Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica) - старейший в мире киносмотр. Проходит ежегодно в конце августа или начале сентября в Венеции (Италия) на острове Лидо.

История кинофестиваля

Впервые фестиваль состоялся в августе 1932 г. в рамках Венецианской биеннале (La Biennale di Venezia), учрежденной в 1895 г. как Международная художественная выставка Венеции.

Основатели фестиваля - президент Венецианской биеннале граф Вольпи ди Мисурата и генеральный секретарь Международного института образовательного кино Лючиано Де Фео, ставший первым директором фестиваля (1932-1934). В настоящее время этот пост занимает известный итальянский киновед Альберто Барбера (с 2012).

Первый кинофестиваль проходил на террасе отеля Excelsior на острове Лидо (отель до сих пор остается одной из площадок кинофестиваля), на нем был организован смотр кинолент, конкурс не проводился. В киносмотре приняли участие 9 стран, которые представили 29 полнометражных и 14 короткометражных фильмов. Его посетили 25 тыс. зрителей.

С 1934 г. кинофестиваль проводится ежегодно в августе-сентябре. Исключением стал военный период 1943-1945 гг., а также 1973-1978 гг., когда отсутствовал новый устав фестиваля (все это время он находился на утверждении парламента Италии).

В 1934-1942 гг. главной наградой киносмотра был "Кубок Муссолини", в 1947 и 1948 гг. - "Большой международный приз Венеции". В 1949 г. главный приз получил название "Золотой лев" (за лучший фильм). С 1969 по 1979 гг. "Золотой лев" не вручался, организаторы фестиваля вернулись к первоначальной идее внеконкурсного показа картин. Наградами отмечались отдельные фильмы.

Программа кинофестиваля

В основной программе с 1934 г. участвуют полнометражные художественные фильмы, не демонстрировавшиеся за пределами страны-производителя и не участвовавшие в других фестивалях. Помимо "Золотого льва", международное жюри основной программы присуждает следующие награды: "Серебряного льва" (лучшему режиссеру), Большую премию жюри (специальный приз лучшему режиссеру), Специальную премию жюри (за вклад в киноискусство, вручается режиссеру или актерам, работавшим над фильмом из конкурсной программы), "Кубок Вольпи" (Coppa Volpi; лучшему актеру и лучшей актрисе), премию имени Марчелло Мастроянни (лучшему молодому актеру или актрисе, вручается с 1998 г.) и премию "Озелла" (за лучший сценарий).

В рамках фестиваля работают несколько секций, в которых имеются свои призы.

В секции "Горизонты" (Orizzonti) участвуют игровые и документальные фильмы, представляющие новые тенденции в развитии кинематографа.

В конкурсе короткометражных фильмов (Corto Cortissimo) представлены игровые и анимационные короткометражные фильмы.

В программе "Венецианская классика" (Venice Classics) демонстрируются документальные ленты о кинематографе, а также отреставрированные художественные фильмы разных лет.

В секции независимого и параллельного кино картины выбираются в двух категориях Национальным союзом кинокритиков Италии и Национальной ассоциацией итальянских кинопроизводителей, которые сами определяют правила проведения конкурса и награды.

По итогам работы всех секций фестиваля вручается также приз Луиджи ди Лаурентиса. Эту награду может получить любая дебютная работа, участвовавшая в основной и независимой программах киносмотра.

С 2007 г. по инициативе президента ассоциации CinemArte Даниэля Казагранде на фестивале вручается "Голубой лев" - специальная награда за лучшие фильмы, посвященные теме нетрадиционной сексуальной ориентации.

Кроме того, существует внеконкурсный показ, в котором участвуют мировые премьеры текущего года и фильмы-лауреаты фестивалей прошлых лет.

Советские и российские призеры

Отечественные фильмы четыре раза были отмечены главным призом. В 1962 г. "Золотого льва" получила военная драма Андрея Тарковского "Иваново детство", снятая по мотивам повести Владимира Богомолова "Иван", в 1991 г. - кинопритча Никиты Михалкова "Урга - территория любви", в 2003 г. - драма Андрея Звягинцева "Возвращение", в 2011 г. - драма Александра Сокурова "Фауст", снятая по мотивам первой части одноименной трагедии Иоганна Вольфганга Гете.

В 1932 г. лучшим режиссером был признан Николай Экк ("Путевка в жизнь"), в 2008 г. "Серебряного льва" за лучшую режиссуру получил Алексей Герман-младший ("Бумажный солдат"), а в 2014 г. - Андрей Кончаловский ("Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына").

"Кубок Вольпи" как лучший актер получал Олег Борисов (1990, за роль в фильме болгарского режиссера Михаила Пандурского "Единственный свидетель"), как лучшая актриса - Дзидра Ритенберга (1957, за роль в фильме Владимира Брауна "Мальва" по мотивам рассказов Максима Горького), Наталья Аринбасарова (1966, за роль в фильме Андрея Кончаловского "Первый учитель" по одноименной повести Чингиза Айтматова) и Ксения Раппопорт (2009, за роль в фильме итальянского режиссера Джузеппе Капотонди "Двойной час"). Приза за лучшую мужскую роль также был удостоен Евгений Леонов (1979, за роль в трагикомедии Георгия Данелии "Осенний марафон"; в 1969-1982 гг. "Кубок Вольпи" не вручался).

Венецианский кинофестиваль 2015 г.

72-й Венецианский кинофестиваль проходил со 2 по 12 сентября 2015 г. Жюри возглавил мексиканский режиссер Альфонсо Куарон. В основную программу конкурса вошла 21 картина. На открытии фестиваля был показан драматический триллер исландского режиссера Балтазара Кармакура "Эверест" (Everest). Фильмом закрытия стала драма китайского режиссера Гуань Ху "Мистер Сикс" (Mr. Six). "Золотого льва" получила драма венесуэльского режиссера Лоренцо Вигаса "Издалека". "Серебряным львом" за лучшую режиссуру был награжден аргентинец Пабло Траперо, поставивший криминальный фильм "Клан" (El Clan).

Венецианский кинофестиваль 2016 г.

73-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 31 августа по 10 сентября 2016 г. Председателем жюри станет английский режиссер Сэм Мендес. Основная программа конкурса включает в себя 20 кинокартин. На открытии фестиваля будет показана лента американского режиссера Дэмьена Шазелла "Ла Ла Лэнд" (La La Land). Фильмом закрытия станет вестерн американского режиссера Антуана Фукуа "Великолепная семерка" (The Magnificent Seven), являющийся ремейком одноименной кинокартины 1960 г. В основную конкурсную программу вошла драма Андрея Кончаловского "Рай". В рамках программы "Венецианская классика" будет показан фильм Андрея Тарковского "Сталкер". Почетными "Золотыми львами" за вклад в мировой кинематограф будут награждены французский актер Жан-Поль Бельмондо и польский режиссер Ежи Сколимовский.