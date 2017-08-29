Венецианский кинофестиваль. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 30 августа 2017 года в Венеции на острове Лидо открывается 74-й ежегодный международный кинофестиваль.

Венецианский кинофестиваль (Международная выставка кинематографического искусства, Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica) - старейший в мире киносмотр.

История фестиваля

Впервые фестиваль состоялся в августе 1932 года в рамках Венецианской биеннале (La Biennale di Venezia), учрежденной в 1895 году как Международная художественная выставка Венеции. Основатели фестиваля - президент Венецианской биеннале граф Вольпи ди Мисурата и генеральный секретарь Международного института образовательного кино Лючиано Де Фео, ставший первым директором фестиваля (1932-1934). С 2012 года по настоящее время этот пост занимает известный итальянский киновед Альберто Барбера.

Первый кинофестиваль проходил на террасе отеля Excelsior на острове Лидо (отель до сих пор остается одной из площадок кинофестиваля), на нем был организован смотр кинолент, конкурс не проводился. В киносмотре приняли участие девять стран, которые представили 29 полнометражных и 14 короткометражных фильмов. Мероприятие посетили 25 тыс. зрителей.

С 1934 года кинофестиваль проводится ежегодно в августе - сентябре. Исключением стали военный период 1943-1945 годов, а также 1973-1978 годы, когда отсутствовал новый устав фестиваля (все это время он находился на утверждении парламента Италии).

В 1934-1942 годах главной наградой киносмотра был "Кубок Муссолини", в 1947 и 1948 годах - "Большой международный приз Венеции". В 1949 году главный приз получил название "Золотой лев" (за лучший фильм). С 1969 по 1979 годы "Золотой лев" не вручался, организаторы фестиваля вернулись к первоначальной идее внеконкурсного показа картин. Наградами отмечались отдельные фильмы.

Конкурсы и призы

В основной программе с 1934 года участвуют полнометражные художественные фильмы, не демонстрировавшиеся за пределами страны-производителя и не участвовавшие в других фестивалях. Помимо "Золотого льва", международное жюри основной программы присуждает следующие награды: "Серебряного льва" (лучшему режиссеру), Большую премию жюри (специальный приз лучшему режиссеру), Специальную премию жюри (за вклад в киноискусство, вручается режиссеру или актерам, работавшим над фильмом из конкурсной программы), "Кубок Вольпи" (Coppa Volpi; лучшему актеру и лучшей актрисе), премию имени Марчелло Мастроянни (лучшему молодому актеру или актрисе, вручается с 1998 года) и премию "Озелла" (за лучший сценарий).

В рамках фестиваля работают несколько секций, в которых имеются свои призы. В секции "Горизонты" (Orizzonti) участвуют игровые и документальные фильмы, представляющие новые тенденции в развитии кинематографа. В конкурсе короткометражных фильмов (Corto Cortissimo) представлены игровые и анимационные короткометражные фильмы. В программе "Венецианская классика" (Venice Classics) демонстрируются документальные ленты о кинематографе, а также отреставрированные художественные фильмы разных лет.

В секции независимого и параллельного кино картины выбираются в двух категориях Национальным союзом кинокритиков Италии и Национальной ассоциацией итальянских кинопроизводителей, которые сами определяют правила проведения конкурса и награды. По итогам работы всех секций фестиваля за лучший дебют вручается также приз Луиджи ди Лаурентиса.

С 2007 года по инициативе президента ассоциации CinemArte Даниэля Казагранде на фестивале присуждается "Голубой лев" - специальная награда за лучшие фильмы, посвященные теме нетрадиционной сексуальной ориентации. Кроме того, существует внеконкурсный показ, в котором участвуют мировые премьеры текущего года и фильмы - лауреаты фестивалей прошлых лет.

Советские и российские призеры

Отечественные фильмы четыре раза были отмечены главным призом. В 1962 году "Золотого льва" получила военная драма Андрея Тарковского "Иваново детство", снятая по мотивам повести Владимира Богомолова "Иван", в 1991 году - кинопритча Никиты Михалкова "Урга - территория любви", в 2003 году - драма Андрея Звягинцева "Возвращение", в 2011 году - драма Александра Сокурова "Фауст", снятая по мотивам первой части одноименной трагедии Иоганна Вольфганга Гете.

В 1932 году лучшим режиссером был признан Николай Экк ("Путевка в жизнь"), в 2008 году "Серебряного льва" за лучшую режиссуру получил Алексей Герман-младший ("Бумажный солдат"), а в 2014 году - Андрей Кончаловский ("Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына").

"Кубок Вольпи" как лучший актер получал Олег Борисов (1990, за роль в фильме болгарского режиссера Михаила Пандурского "Единственный свидетель"), как лучшая актриса - Дзидра Ритенберга (1957, за роль в фильме Владимира Брауна "Мальва" по мотивам рассказов Максима Горького), Наталья Аринбасарова (1966, за роль в фильме Андрея Кончаловского "Первый учитель" по одноименной повести Чингиза Айтматова) и Ксения Раппопорт (2009, за роль в фильме итальянского режиссера Джузеппе Капотонди "Двойной час").

Приза за лучшую мужскую роль также был удостоен Евгений Леонов (1979, за роль в трагикомедии Георгия Данелия "Осенний марафон"; в 1969-1982 годах "Кубок Вольпи" не вручался).

Фестиваль 2016 года

73-й Венецианский кинофестиваль проходил с 31 августа по 10 сентября 2016 года. Председателем жюри являлся английский режиссер Сэм Мендес. Основная программа конкурса включала 20 кинокартин. На открытии фестиваля был показан мюзикл американского режиссера Дэмьена Шазелла "Ла Ла Лэнд". Фильмом закрытия стал вестерн американского режиссера Антуана Фукуа "Великолепная семерка" - ремейк одноименной кинокартины 1960 года.

В основную конкурсную программу входила драма Андрея Кончаловского "Рай". В рамках программы "Венецианская классика" был показан фильм Андрея Тарковского "Сталкер". Почетными "Золотыми львами" за вклад в мировой кинематограф были награждены французский актер Жан-Поль Бельмондо и польский режиссер Ежи Сколимовский. \

"Золотого льва" получил фильм филиппинского режиссера Лава Диаса "Женщина, которая ушла". "Серебряным львом" за лучшую режиссуру были награждены Андрей Кончаловский и мексиканец Амат Эскаланте, поставивший кинокартину "Дикая местность". Лучшей актрисой была признана Эмма Стоун ("Ла Ла Лэнд"), лучшим актером стал Оскар Мартинез, исполнивший роль в фильме Гастона Дюпра и Мариано Кона "Почетный гражданин".

Фестиваль 2017 года

74-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 30 августа по 9 сентября 2017 года. Председателем жюри станет американская актриса Аннетт Бенинг. Основная программа конкурса включает 21 кинокартину. На открытии фестиваля будет показана фантастическая лента американского режиссера Александр Пэйна "Короче" (Downsizing).

Закроет смотр криминальный боевик японского режиссера Такеши Китано "Беспредел. Последняя глава" (Autoreiji saishusho), являющийся заключительной частью гангстерской трилогии о противостоянии кланов якудзы.

В рамках программы "Венецианская классика" состоится показ отреставрированной версии военной драмы Элема Климова "Иди и смотри" (1985). Почетными "Золотыми львами" за выдающиеся достижения в кинематографе будут награждены американские актеры Роберт Редфорд и Джейн Фонда.

Официальный сайт фестиваля http://www.labiennale.org/en/cinema.