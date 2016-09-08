Врио президента Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев

ТАСС-ДОСЬЕ /Надежда Белялова/. 8 сентября парламент Узбекистана назначил председателя правительства республики Шавката Мирзиёева временно исполняющим обязанности президента Узбекистана.

Шавкат Миромонович Мирзиёев родился 24 июля 1957 г. в Зааминском районе Джизакской области Узбекской ССР (ныне Республика Узбекстан). Его отец работал главным врачом туберкулезного диспансера в поселке городского типа Заамин.

В 1981 г. окончил Ташкентский институт ирригации и мелиорации (ныне - Ташкентский институт ирригации и механизации сельского хозяйства) по специальности "инженер- механик".

Кандидат технических наук. В 1988 г. защитил диссертацию на тему "Стабилизация положения уборочных аппаратов при движении хлопкоуборочной машины в поливной борозде".

С 1981 г. по 1992 г. работал в Ташкентском институте ирригации и мелиорации: младший научный сотрудник, секретарь комсомольской организации, партийный организатор (парторг), первый проректор института.

В 1990 г. был избран депутатом Верховного совета Узбекистана, в 1994 г. был избран в новый парламент страны (Олий Мажлис). В 1999 г. переизбран в Олий Мажлис второго созыва от Джизакской области.

В 1992 г. занял пост хокима (главы администрации) Мирзо- Улугбекского района Ташкента.

С 1996 г. по 1999 г. - хоким Джизакской области Узбекистана. Затем, в 2001-2003 гг., был хокимом Самаркандской области республики.

11 декабря 2003 г. утвержден парламентом в должности премьер-министра Республики Узбекистан по предложению президента страны Ислама Каримова вместо отправленного в отставку Уткира Султанова. В 2004 г. в Узбекистане была создана проправительственная партия УзЛиДеП (Движение предпринимателей и деловых людей - Либерально- демократическая партия Узбекистана), Шавкат Мирзиёев вошел в состав ее политсовета. Впоследствии переназначался на пост премьер-министра Узбекистана 28 января 2005 г. и 27 января 2010 г.

23 января 2015 г. вновь утвержден парламентом в должности главы кабинета министров республики. Впервые в истории современного Узбекистана его кандидатура на пост руководителя правительства была выдвинута не главой государства, а партией УзЛиДеП, которая по итогам последних выборов 21 декабря 2014 г. получила в парламенте наибольшее количество депутатских мандатов - 52.

С 2005 г. Шавкат Мирзиёев помимо руководства правительством курирует весь агропромышленный комплекс республики (вопросы сельского и водного хозяйства, переработка сельхозпродукции, выпуск потребительских товаров).0стк.