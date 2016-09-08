Врио президента Узбекистана назначен премьер-министр Шавкат Мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 8 сентября. /ТАСС/. Законодательная палата и Сенат Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана в четверг на совместном заседании временно возложили обязанности президента на премьер-министра республики Шавката Мирзиёева. Об этом говорится в сообщении информационных служб палат парламента, опубликованном на правительственном портале Республики Узбекистан.
"Палаты Олий Мажлиса приняли совместное постановление о временном возложении исполнения обязанностей и полномочий Президента Республики Узбекистан на премьер-министра Шавката Мирзиёева, - говорится в сообщении. - Центральной избирательной комиссии рекомендовано организовать проведение выборов президента в полном соответствии с законом "О выборах Президента Республики Узбекистан".
В сообщении отмечается, что на заседании председатель Сената Нигматилла Юлдашев обратился с предложением о целесообразности временного возложения исполнения обязанностей и полномочий президента на Мирзиёева "с учетом его многолетнего опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти и управления, а также уважения среди населения".
"Руководители фракций политических партий, депутаты и сенаторы, принимая во внимание необходимость сохранения стабильности, обеспечения общественной безопасности и правопорядка, эффективного решения важнейших вопросов общественно-политического и социально-экономического развития страны в нынешних условиях, поддержали предложение председателя Сената", - говорится в сообщении.
Как сообщил корреспонденту ТАСС представитель ЦИК Узбекистана, дата выборов президента будет назначена в ближайшее время.
"Мы обязательно в ближайшие дни проведем заседание и определим дату досрочных выборов нового главы государства в связи с кончиной 2 сентября первого президента Узбекистана Ислама Каримова", - заявил собеседник агентства. "В соответствии с законодательством они должны состоятся в течении трех месяцев", - добавил он.
Первый президент Узбекистана Ислам Каримов скончался после инсульта 2 сентября.
Врио президента Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев