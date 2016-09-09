Кольцевые городские железные дороги в странах мира. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 сентября в Москве открывается пассажирское движение по Московскому центральному кольцу (МЦК) - новой, 14-й линии Московского метрополитена. Она будет использовать инфраструктуру построенной в 1908 г. Московской кольцевой железной дороги (МКЖД), большую часть своей истории использовавшейся только для грузовых перевозок.

МКЖД является одним из примеров городских кольцевых железных дорог, которые строились в разных городах мира в период до Второй мировой войны. В отличие от кольцевых линий метро и веток, запущенных в более позднее время, их основной целью были не пассажирские перевозки, а обеспечение товарного транзита (в том числе в военных целях) в обход перегруженного центра города или тупиковых вокзалов. Большинство из них в настоящее время играют важную роль в транспортных системах городов, где они расположены.

Берлин

Берлинская кольцевая железная дорога (Berlin Ringbahn) была открыта в 1877 г. Длина - 37,5 км, 27 станций. Изначально проходила по окраинам города и предназначалась для грузопассажирских перевозок, в частности, для ликвидации транзита между Северным, Анхальским и Восточным вокзалами, ветка для которого в середине XIX века проходила по городским улицам и мешала дорожному движению.

Кольцевая линия была электрифицирована в 1926 г. С 1930 г. по ней была запущена "городская электричка" S-Bahn (ныне - линии S 41 и S 42, движение по и против часовой стрелки соответственно). После окончания Второй мировой войны берлинское кольцо оказалось на территории как Восточного Берлина (ГДР), так и Западного Берлина. После строительства Берлинской стены в 1961 г. сегменты были изолированы друг от друга, причем в Западном Берлине линии S-Bahn продолжала обслуживать восточногерманская Государственная железная дорога (Deutsche Reichsbahn).

В 1980 г. после забастовки западноберлинских наемных служащих компании движение по "западному" сегменту кольца прекратилось вплоть до воссоединения Германии в 1990 г. В полном объеме движение по всему кольцу было возобновлено 16 июня 2002 г. Ежедневно линия перевозит около 400 тыс. пассажиров, также активно используется для грузовых перевозок.

Киев

В Киеве кольцевая линия железной дороги (50,8 км, 15 станций) была введена в эксплуатацию в 1929 г. после открытия Петровского железнодорожного моста через Днепр. Проходит через главный вокзал города - Киев-Пассажирский, районы Борщаговка, Петровка, Троещина. Кольцо не является замкнутым: на станции Дарница после съезда с южного полукольца поезда перед движением на север вынуждены менять направление следования.

Пассажирское движение по всему кольцу было открыто 4 октября 2011 г.: новая транспортная связь получила название "Киевская городская электричка". В настоящее время поезда по киевскому кольцу ходят только в утренние и вечерние часы пик, перерыв в движении длится с 10:30 до 16:30.

Ежедневно поезда перевозят до 30 тыс. пассажиров, при этом линия продолжает активно использоваться грузовыми и другими пассажирскими поездами.

Нюрнберг

Кольцевая ЖД в Нюрнберге (федеральная земля Бавария, Германия) протяженностью 30 км была построена в 1910 г. для обслуживания промышленных предприятий. На тот момент дорога проходила далеко за городской чертой, однако уже в 1930-х гг. была поглощена пригородами.

Тогда же впервые началось обсуждение возможного запуска пассажирского движения. В настоящее время дорога остается грузовой, остаются планы по запуску пассажирских поездов.

Париж

Малая кольцевая железная дорога Парижа (Petite Ceinture de Paris) была открыта 25 марта 1869 г. Длина - 32 км. Предназначалась для перевозки грузов и пассажиров, а также для обслуживания укреплений - Тьерской городской стены, возведенной в 1841-1844 гг. В конце XIX века часть линии была перенесена под землю. В начале 1900-х гг. Малая кольцевая железная дорога была одной из самых загруженных в мире, перевозила ежедневно до 90 тыс. пассажиров. Однако вскоре начала испытывать сильную конкуренцию со стороны нового транспорта - метрополитена.

Линии парижского метро, в отличие от железных дорог, проходили через самый центр города, а поезда метро на электротяге были быстрее паровозов на "малом кольце". В 1914 г. из-за начала Первой мировой войны пассажирское сообщение было прекращено, четыре года железная дорога использовалась только для транзита грузов через парижский железнодорожный узел.

После окончания войны пассажирские поезда вернулись на "малое кольцо", но из-за больших интервалов (от 20 минут до часа, с перерывом с 8 до 10:50 утра) уже не пользовались популярностью. Пассажирское сообщение было прекращено в 1934 г. В 1985 г. восточный участок кольца был переоборудован под линию C пригородного сообщения RER.

При этом остальная часть линии к концу XX века перестала использоваться и оказалась заброшена. 23 июля 2016 г. на импровизированной "станции" на "малом кольце" в районе Вилла дю Бель-Эйр открылось так называемое дискуссионное пространство для обсуждения будущего дороги. Существуют планы по превращению заброшенной железной дороги в экологический пояс Парижа, созданию творческого пространства. Также группы активистов призывают модернизировать "малое кольцо" и возобновить по нему пассажирское сообщение.

Токио

Строительство кольцевой линии "Яманотэ" (34,5 км, 29 станций) в Токио было завершено в 1925 г. Линия опоясывает географический центр города и соединяет основные центры притяжения деловой и культурной активности (Гиндза, Сибуя, Уэно, Икэбукуро и Синдзюку). Также проходит через главный вокзал Токио. Первоначально использовалась как для пассажирских, так и грузовых перевозок.

8 августа 1967 г. на линии произошло столкновение двух грузовых поездов, один из которых перевозил авиационное топливо для американской военной группировки в Японии. После этого маршруты грузовых поездов были вынесены на линии, проходящие за пределами центра города. В настоящее время линия "Яманотэ" является самой загруженной в мире: ежедневно ею пользуется около 3,8 млн пассажиров (более половины от среднего ежедневного пассажиропотока всего Московского метрополитена - около 7 млн пассажиров).