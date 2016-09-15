Орбитальные космические станции. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ /Инна Климачева/. 15 сентября 2016 г. в 17:04 мск (22:04 по местному времени) китайская ракета-носитель "Великий поход-2F" (используемые обозначения: CZ-2F и LM-2F), стартовавшая с космодрома Цзюцюань (северо-западная провинция Ганьсу), вывела в космос орбитальный модуль "Тяньгун-2" (в переводе с кит. - "Небесный дворец-2").

Планируется, что на ней будут опробованы технологии, необходимые для создания долговременной пилотируемой многомодульной космической станции, которую КНР планирует ввести в эксплуатацию в 2022 г.

Орбитальная станция - это космический аппарат, предназначенный для длительного пребывания на околоземной орбите сменного экипажа с целью проведения различных научных и исследований и экспериментов, наблюдений за поверхностью и атмосферой Земли, а также космическим пространством. Сами экипажи и основные необходимые грузы для функционирования станции (топливо и материалы для технических систем, необходимая аппаратура взамен вышедшей из строя, средства жизнеобеспечения экипажа и др.) доставляются пилотируемыми и автоматическими кораблями.

К настоящему времени опыт создания пилотируемых орбитальных космических станций разного типа имеют Россия (правопреемник СССР), США, Европейский союз, Япония и Китай. При этом Европа и Япония разработали не собственные станции, а только модули для Международной космической станции (МКС).

"Салюты"

Первой страной, которая вывела на околоземную орбиту свою станцию, стал Советский Союз. 19 апреля 1971 г. СССР вывел в космос станцию "Салют-1". Она просуществовала до 11 октября 1971 г. (примерно шесть месяцев) и приняла только одну 22-суточную экспедицию в составе трех космонавтов. Затем было запущено еще шесть станций этого типа - все состоящие из одного основного модуля весом от 18,4 до 19,8 т.

- "Салют-2" находилась в полете всего около двух месяцев - с 3 апреля по 29 мая 1973 г.; из-за разгерметизации она не эксплуатировалась.

- "Салют-3" - с 25 июня 1974 г. по 24 января 1975 г. (немногим более семи месяцев); приняла один экипаж в составе двух космонавтов.

- "Салют-4" - с 26 декабря 1974 г. по 3 февраля 1977 г. (два года); две экспедиции - всего четыре космонавта.

- "Салют-5" - с 22 июня 1976 г. по 8 августа 1977 г. (один год); две экспедиции - всего четыре космонавта.

- "Салют-6" - с 29 сентября 1977 г. по 29 июля 1982 г. (около пяти лет); 16 экспедиций (из них - 5 основные) - всего 27 космонавтов, в том числе по одному представителю 8 стран (Венгрии, Вьетнама, ГДР, Кубы, Монголии, Польши, Румынии, Чехословакии).

- "Салют-7" - с 19 апреля 1982 г. по 7 февраля 1991 г. (около девяти лет); 9 экспедиций (из них - 4 основные) - всего 21 космонавт, в том числе французский и индийский астронавты.

Skylab

Следом за СССР свою одномодульную космическую станцию запустили Соединенные Штаты Америки. Американская станция Skylab (с англ. "небесная лаборатория") находилась на околоземной орбите с 14 мая 1973 г. по 11 июля 1979 г. (немногим более шести лет). Ее вес составлял 77 т. На станции работали три экспедиции - всего 9 астронавтов.

"Мир"

20 февраля 1986 г. СССР запустил в космос базовый блок первой многомодульной космической станции "Мир"; после завершения сборки на орбите она весила около 140 т. Находилась на околоземной орбите до 23 марта 2001 г. - в течение 15 лет.

За все время эксплуатации на "Мире" побывали 104 космонавта и астронавта (из них 11 женщин), в том числе 62 иностранца - представители Европейского космического агентства и 11 стран (Австрии, Афганистана, Болгарии, Великобритании, Германии, Канады, Сирии, Словакии, США, Франции, Японии).

МКС

С 20 ноября 1998 г. на орбите находится 400-тонная Международная космическая станция (International Space Station, ISS). Участниками этого проекта являются 14 стран: Россия, США, Канада, Япония и 10 государств-членов Европейского космического агентства (Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швеция, Швейцария).

Европейский лабораторный модуль Columbus (12,5 т) находится в составе станции с 12 февраля 2008 г., японский "Кибо" (15,9 т) - с 14 марта 2008 г. Всего на 15 сентября 2016 г. на МКС побывали 223 человека (включая находящихся в настоящее время на станции и совершающих свой первый полет японца Такуя Ониси и американку Кэтлин Рубинс) из 18 стран мира, в том числе 34 женщины (включая Кэтлин Рубинс). На станции отработало 48 основных (длительных) экспедиций.

"Тяньгун-1"

29 сентября 2011 г. Китай запустил в космос экспериментальный орбитальный модуль "Тяньгун-1" (8,5 т). Программа полета мини-станции была выполнена за два года, ее посетили два экипажа пилотируемых кораблей "Шеньчжоу" - всего 6 человек. Однако "Тяньгун-1" до сих пор находится на орбите. В марте 2016 г. с ней была потеряна связь и в ближайшие месяцы ожидается, что станция неконтролируемо сойдет с орбиты (большая ее часть должна сгореть в плотных слоях атмосферы).